"Variante già nota, no ad allarmismi". Schillaci sul Covid in Cina

La recrudescenza del Coronavirus in Cina continua a destare preoccupazioni per i Paesi europei che hanno ormai superato l'emergenza, ma al momento non si è raggiunto quel livello di urgenza e dunque in Italia non bisogna far scattare il panico. In sintesi è questa la rassicurazione data dal ministro Orazio Schillaci che, intervenuto nell'informativa al Senato, ha fatto il punto della situazione su quanto sta accadendo a Pechino.

Nel frattempo è stata firmata la proroga fino al 30 aprile 2023 dell'obbligo dell'utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, compresi gli ambulatori e gli studi dei medici di medicina generale. Per domani è stata convocata l'Unità di crisi: l'obiettivo resta quello di " rafforzare il monitoraggio sull'evoluzione epidemiologica derivante dai potenziali rischi ".

Schillaci: "No ad allarmismi"

Ieri il ministro della Salute ha firmato l'ordinanza che dispone tamponi antigenici obbligatori e il relativo sequenziamento del virus per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito nel nostro Paese. A suo giudizio è indispensabile un " costante monitoraggio " nel timore che compaia una nuova variante differente da quella Omicron.

In tal senso ha rivolto un appello all'Unione europea per arrivare a un'intesa trasversale: " È necessario un raccordo in sede Ue per prendere una decisione comune che possa servire a limitare l'afflusso di persone positive dal Paese asiatico ". I controlli sui voli diretti dalla Cina non sono in grado da soli di arrestare l'arrivo del virus: ecco perché è stato chiesto di fare luce anche sui voli indiretti.

Allo stesso tempo Schillaci ha voluto sottolineare l'importanza di " evitare interpretazioni allarmistiche " visto che, almeno per il momento, le varianti che alimentano i casi a Pechino " sono le stesse che già circolano da tempo a livello globale ". I dati preliminari relativi ai test su passeggeri provenienti dalla Cina e positivi al Covid-19 " evidenziano la circolazione di varianti e sottolignanggi già presenti sul nostro territorio ".

La situazione paradossale della Cina

Schillaci ha dichiarato che la situazione in Cina rappresenta " un unicum quasi paradossale ", anche perché l'argine della vaccinazione " non ha funzionato ". Eppure la strategia di contenimento del Coronavirus si è basata quasi del tutto sulle misure di limitazioni personali: " Ha applicato norme di restrizione e mitigazioni impressionanti e inaccettabili per una democrazia ".