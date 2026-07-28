Via alla piattaforma per biglietto integrato treno, bus, metrò

Se ne parlava da un po’ e ora è stata approvata dalla giunta regionale della Lombardia la delibera per l’adozione della piattaforma regionale «Csr Digitale», un’infrastruttura destinata a supportare la gestione dei titoli di viaggio digitali integrati e l’interoperabilità tra i sistemi degli operatori.

«Regione Lombardia ha fatto la propria parte - sottolinea l’assessore ai Trasporti, Franco Lucente - mettendo a disposizione una piattaforma pronta, un quadro tecnico di riferimento e le regole per costruire una bigliettazione sempre più integrata, moderna e accessibile. È un risultato importante che conferma il ruolo della Regione nel guidare l’innovazione del sistema del trasporto pubblico. Si tratta di un passaggio decisivo per una vera e propria rivoluzione della mobilità regionale, un percorso che permetterà ai cittadini di viaggiare su qualsiasi mezzo, autobus, treni, tram, metropolitane, battelli, con un unico sistema digitale di accesso e pagamento».

Palazzo Lombardia ricorda che la piattaforma, realizzata da Aria è tecnicamente disponibile da mesi e che la delibera arriva al termine di un lavoro di confronto con le aziende di trasporto e con i loro fornitori, finalizzato a costruire percorsi di adeguamento solidi, sicuri e sostenibili. In autunno è atteso «un primo risultato concreto» con l’integrazione tra Atm e Trenord nell’area Stibm Milano-Monza che consentirà di testare alcune funzionalità centrali del sistema. «I prossimi mesi saranno decisivi - aggiunge Lucente - per definire con gli operatori il cronoprogramma di collegamento al Csr Digitale, sia per i titoli prepagati che per quelli post-pagati. Regione continuerà a supportare le aziende, ma ora è fondamentale che gli operatori concretizzino l’evoluzione dei propri sistemi e procedano verso l’integrazione con la piattaforma regionale». Questa è una sfida che riguarda l’intero sistema della mobilità lombarda, precisa l’assessore « che può trasformarsi in un risultato concreto per milioni di cittadini solo attraverso l’impegno responsabile di tutti. Regione Lombardia ha messo a disposizione visione, strumenti e competenze: ora occorre procedere insieme, con determinazione e senso di responsabilità, per portare la bigliettazione digitale integrata dalla fase progettuale alla piena operatività». Di qui i ringraziamenti ad Aria «che ha realizzato un sistema innovativo ed efficiente in grado di offrire importanti benefici a milioni di cittadini lombardi».