"Volevano che attaccassi la Meloni". Calenda smaschera Formigli

È quantomeno interessante il retroscena svelato da Carlo Calenda. Nel corso di un’intervista rilasciata a Ivan Grieco per il suo podcast, il leader di Azione ha riferito un episodio relativo alle dinamiche di "Piazzapulita", programma in onda su La7. L'ex titolare del Mise ha ricostruito una telefonata che sarebbe avvenuta tra gli autori del talk politico di Corrado Formigli e il suo staff. "Gli autori di Formigli dicono ai miei: ‘Ma ci garantisce che attacca la Meloni sulla legge di bilancio?’. E loro gli rispondono: ‘Ti garantiamo che dice ciò che pensa sulla legge di bilancio’. E loro gli hanno risposto: ‘No, allora non viene sulla legge di bilancio, ma viene a fare un confronto con Sachs’" le parole di Calenda.

Il politico romano ha poi spiegato di aver considerato l’episodio anomalo rispetto alla sua esperienza personale nel contesto televisivo, aggiungendo: "A me non è mai capitato in una trasmissione televisiva che mi dicessero: prima mi deve garantire che attaccherà la Meloni. Non è mica normale, non è una cosa democratica". Nel corso dell’intervista, Grieco ha commentato il racconto con una valutazione personale, definendolo "veramente imbarazzante" e aggiungendo che "per fortuna esistono metodi alternativi rispetto alla tv".

Il video dell’intervista sta circolando sui social network, mentre al momento non risultano risposte pubbliche da parte di Formigli.

Grieco non ha utilizzato troppi giri di parole, lanciando una stilettata a Formigli: "I talk televisivi dimostrano ancora una volta di inseguire solo lo share senza preoccuparsi davvero di voler fare informazione corretta". Una cosa è certa: se confermata, la ricostruzione di Calenda sarebbe piuttosto preoccupante, con buona pace di chi è ossessionato da Telemeloni.