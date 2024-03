"Se le merita...". Il commento choc della docente sulle minacce di morte a Sardone

La deriva che sta assumendo l'opinione pubblica in Italia e il posizionamento che sta dilagando in molte università del Paese, dovrebbe costringere a una profonda riflessione sullo stato di salute della democrazia. L'ultimo caso arriva da una docente dell'università del Piemonte Orientale, che partecipando a una discussione in cui vengono commentate le minacce, spesso gravissime, nei confronti dell'onorevole Silvia Sardone, ha dichiarato: " Beh la Sardone a volte se li merita questi commenti ".

In tanti le hanno fatto notare come non sia adeguato questo comportamento e alcuni hanno invocato per lei il licenziamento. " Per fortuna non si licenziano i professori perché a lei non piacciono ", ha replicato la docente, alla quale è stato fatto notare che, in Italia, " non si licenziano neanche se sono incapaci o fannulloni ". La persona con la quale Carabelli ha discusso ha chiosato dicendosi sollevata di potersi " permettere di scegliere il privato ", forse con riferimento all'educazione dei figli. Pronta la replica della docente: " Brava, lei rimanga nel privato. Io rimango un professore ". Il modo in cui la docente ha affermato pubblicamente che l'onorevole Sardone "a volte" meriti questi commenti, in riferimento a insulti come " spero che muori cogliona del c... ", che compaiono nella foto allegata all'articolo originario, ha destato molte perplessità.

" Per Anna Maria Carabelli, professoressa di economia politica presso l’università del Piemonte Orientale mi merito commenti del tipo: 'Ti stupro bionda puttana', 'Ti metto il velo a pugni in testa', 'Muori coiona del cazzo', 'Ti spacco la faccia', 'Cristiana di merda'. O gli ancora più recenti: 'Sarai la prima sottomessa, muori troia bastarda' e 'Vengo con ak47, ti facciamo pam pam e vediamo se dici di no alle moschee zoccola' ", dichiara Sardone in una nota.