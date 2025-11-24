"Io non sto zitta", campagna regionale per contrastare la violenza sulle donne

La Regione rinnova il suo impegno contro la violenza sulle donne con la campagna "Io non sto zitta" che in vista di domani (giornata contro la violenza sulle donne) diffonde un messaggio di sensibilizzazione e sostegno. Per due giornate, la zona di via Luca Beltrami, a pochi passi dal Castello Sforzesco, si trasformerà in uno spazio dedicato all'ascolto, all'informazione e alla partecipazione attiva. Domani alle 14.30, l'assessore alla Sicurezza Romano La Russa e il Questore Bruno Megale illustreranno gli obiettivi e il significato dell'edizione del 2025 ribadendo l'importanza di un lavoro condiviso tra istituzioni, forze dell'ordine e comunità. Il giorno successivo, mercoledì, alle 14.30, sempre in via Luca Beltrami, prenderà forma il Muro degli impegni, un'installazione simbolica su cui consiglieri e assessori regionali lasceranno un pensiero o una promessa a sostegno delle donne. Un gesto semplice, ma capace di rendere visibile l'impegno della politica regionale per promuovere il rispetto e contrastare ogni forma di violenza. Durante entrambe le giornate uno stand informativo ospiterà agenti della Polizia di Stato, della Polizia locale e professionisti della Rete dei Centri Antiviolenza. Qui i cittadini potranno ricevere informazioni sui servizi, sulle modalità per chiedere aiuto o per sostenere persone in difficoltà.

Accanto allo stand ci sarà anche il camper della Polizia di Stato, con personale qualificato pronto a offrire un primo ascolto riservato, indicazioni operative e un orientamento immediato a chi desidera parlare con un professionista.