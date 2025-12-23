Kevin Spacey al "Minimarket". L'attore riparte dall'Italia

Ricordando che è un due volte premio Oscar (per I soliti sospetti e American Beauty) e ha vinto un Golden Globe per House of Cards, fa un certo effetto vedere Kevin Spacey (nella foto) in un ruolo da co-protagonista in un comedy show di RaiPlay, nulla togliendo alla piattaforma digitale pubblica.

Spacey, da quando è finito sul lastrico a causa dei processi per l'accusa di molestie sessuali avanzate da alcuni uomini nei suoi confronti (dai quali è stato assolto), accetta ruoli in ogni parte del mondo. Ha raccontato lui stesso che vive negli alberghi e negli Airbnb e si sposta dove lo chiamano. In Italia ha preso parte a Minimarket, serie in dieci episodi che debutterà il 26 dicembre su RaiPlay, in cui fa se stesso: veste i panni di un imprevedibile mentore del giovane Manlio Viganò (interpretato da Filippo Laganà) deciso a diventare star di un grande show televisivo. Tra situazioni imbarazzanti, sketch, momenti comici, la serie è ambientata in un negozio posto sotto la sede della Rai di Roma: Manlio è un commesso che sogna di andare in tv ma nessuno dei suoi familiari e amici crede che ci riuscirà, Spacey è l'amico immaginario che cerca di aiutarlo nell'impresa. Insomma, un ruolo facile per il grande attore emarginato da Hollywood dopo lo scandalo sessuale.

A convincere Spacey a prendere parte al progetto è stato lo stesso Laganà che gli ha scritto una direttamente una mail: all'attore americano sarebbe piaciuta l'idea di interpretare se stesso. Laganà ha raccontato di averlo incontrato quest'estate all'Italian Global Festival e che sarebbe scattata subito una grande complicità. Sulla questione delle accuse di molestie, Laganà in una intervista ha detto di "non essersi posto il problema" e di essere interessato solo al fatto di aver conosciuto "un artista generoso che si è messo a disposizione con semplicità e umiltà".

Fatto sta che da venerdì potete godervi questa chicca su Raiplay. Tra l'altro con tanti altri attori e cantanti importanti nel cast: da Francesco Pannofino a Massimo Ghini a Rodolfo Laganà (padre di Filippo) ad Alexia a Paola Tiziana Cruciani a Massimo Wertmüller e Enzo Paci.