La Via Lauretana alla scoperta di tre regioni. Molti pellegrini ma crescono anche i turisti

Un cammino che attraversa tre regioni e taglia la storia: Lazio, Umbria, Marche. Da Roma a Loreto, dalla città eterna al santuario, baluardo della cristianità. Ecco la Via Lauretana, uno dei percorsi più battuti nei secoli dai pellegrini che, all'arrivo, pregavano davanti alla Sacra Casa di Nazareth, presa dagli angeli e trasportata secondo la tradizione, nel tredicesimo secolo, dalla Palestina alla cittadina delle Marche.

Loreto è sempre stata una delle mete più frequentate da milioni di devoti, ancora di più dopo la fine del regno di Gerusalemme in Terrasanta.

Ora, si riscopre la Via Lauretana e il Commissario Guido Castelli ha investito nove milioni per attrezzare la strada che torna ad attrarre folle sempre più numerose. Ci sono sempre loro, i fedeli, ma anche turisti. Insomma, la Via si è laicizzata e ciascuno sceglie il proprio percorso.

Lo chiamano turismo lento, è una delle grandi scommesse nel Cratere. Interventi per riqualificare e dotare di servizi adeguati i cammini che riempiono queste regioni, mettendo insieme l'arte e lo svago, le suggestioni della storia e la socialità che nasce dal camminare, fianco a fianco con parenti, amici e pure sconosciuti.

In particolare, il tesoretto di nove milioni è destinato al tratto che va da Assisi a Loreto. Non basta, perché in contemporanea si gioca un'altra partita: un nuovo modello di governance che il Commissario Castelli ha presentato nei giorni scorsi insieme al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e altre personalità, fra cui il vescovo di Macerata monsignor Nazareno Marconi. Dunque, l'obiettivo è coinvolgere tutti i soggetti che in qualche modo gravitano sulla Via Lauretana: Comuni, associazioni, enti ecclesiastici, imprese.

Il progetto è dunque ambizioso e si

propone di dare nuova vita al cammino che torna ad essere centrale. Non siamo in presenza di una nicchia d'élite, ma di una risposta alla domanda sempre più diffusa di una vacanza che sappia coniugare benessere e cultura.