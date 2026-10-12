Assosomm porta in Rai il ruolo delle Agenzie per il Lavoro

È in onda sulle reti Rai la nuova campagna nazionale di comunicazione di Assosomm - Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, ideata per far conoscere al grande pubblico cosa sono le Agenzie per il Lavoro, quali servizi offrono e quali opportunità e tutele mettono a disposizione di chi si rivolge a loro.

Tra i temi al centro della campagna ci sono la gratuità del servizio per i candidati, l’orientamento e la formazione, la possibilità di accedere a un rapporto di lavoro regolare e le tutele previste dalla contrattazione collettiva.

Un’attenzione particolare è dedicata anche alla possibilità di accompagnare la persona nella costruzione di un percorso professionale su misura, mettendo in relazione le opportunità disponibili con esperienze, competenze, aspirazioni e preferenze. Un approccio che consente di individuare le occasioni più coerenti con il profilo del candidato e di sostenerlo nelle diverse fasi della ricerca e dell’inserimento lavorativo.

La necessità di accendere i riflettori sul ruolo delle Agenzie per il Lavoro è dimostrata anche dalle evidenze di una nuova ricerca realizzata da Censis per Assosomm su un campione rappresentativo di giovani tra i 18 e i 35 anni. I dati mostrano infatti una conoscenza ancora parziale dei servizi, delle opportunità e delle tutele offerte dalle Agenzie.

Solo il 46,1% dichiara di conoscere pienamente la differenza tra Centri per l’impiego e Agenzie per il Lavoro, mentre il 35% la conosce solo in parte e il 18,9% non saprebbe distinguerli. Anche alcuni degli strumenti più rilevanti messi a disposizione dalle Agenzie risultano ancora poco noti: se infatti il 37,8% sa che i lavoratori possono accedere gratuitamente a corsi di formazione, appena il 28,9% è consapevole della possibilità di essere assunto a tempo indeterminato direttamente dall’Agenzia e il 37,9% conosce il principio secondo cui ai lavoratori in somministrazione spettano condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle previste per i lavoratori dell’azienda in cui svolgono la propria attività.

La ricerca evidenzia però anche un altro dato: quando queste opportunità vengono spiegate, l’interesse cresce sensibilmente. L’86,6% dei giovani considera molto o abbastanza utili i servizi e le opportunità gratuite offerte dalle Agenzie per il Lavoro e l’80,8% sarebbe interessato a partecipare gratuitamente a un corso di formazione attraverso un’Agenzia. Tra i giovani non occupati - dopo aver conosciuto meglio ruolo, servizi e vantaggi delle Agenzie per il Lavoro - il 77% si dichiara molto o abbastanza interessato a rivolgersi a una di esse.

Tra i punti di forza delle Agenzie per il Lavoro c’è poi la presenza capillare delle filiali su tutto il territorio nazionale, un presidio particolarmente apprezzato dai giovani: secondo la ricerca Censis, per il 49,7% rappresenta un elemento di elevata importanza. Nonostante infatti la ricerca di lavoro si stia spostando sempre più online, resta forte il valore del confronto diretto con una persona reale a cui porre domande e da cui ricevere un orientamento personalizzato.

«Il mercato del lavoro è diventato più dinamico e complesso e, proprio per questo, servono realtà capaci di mettere in relazione persone, competenze e imprese - dichiara Rosario Rasizza, Presidente di Assosomm -. Le Agenzie per il Lavoro svolgono ogni giorno questa funzione con l’autorizzazione del Ministero del Lavoro, aiutando migliaia di persone a trasformare competenze e aspirazioni in concrete opportunità di lavoro. Portare questo ruolo sulle reti Rai significa contribuire a raccontare una realtà fondamentale e determinante per il buon funzionamento del sistema occupazionale italiano».

Oltre 240 passaggi su 12 canali

La campagna sarà in onda dall’11 al 24 ottobre 2026, con oltre 240 passaggi complessivi su tutti i canali Rai: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News, Rai Movie, Rai Premium, Rai 4, Rai 5, Rai Storia, Rai Sport e su Radio Italia TV e Radio Kiss Kiss TV.