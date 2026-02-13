Lavorare a Malpensa, Job Day per 150 posti

Lavorare nel settore aeroportuale, nuove opportunità che si aprono con il il Job Focus Malpensa, recruting day che si terrà martedì 17 febbraio con appuntamento alle 9.30 nella sala consiliare di Vanzaghello in piazza Pertini 1. L’iniziativa, dedicata all’incontro tra aziende e persone in cerca di occupazione che riguarda oltre 150 posizioni, è organizzata da Afol Metropolitana insieme ai Comuni di Vanzaghello e Turbigo.

Durante il Job Day sarà possibile sostenere colloqui di selezione con aziende, agenzie per il lavoro e recruiter di Afol per numerosi profili professionali. Saranno selezionati candidati per la ristorazione, i trasporti, addetti e affette al check-in, addetti e addette al carico, scarico e smistamento bagagli, personale per l’assistenza passeggeri con ridotta mobilità. Per molte posizioni di lavoro è richiesto in particolare il possesso della patente B ed una buona conoscenza della lingua inglese, fondamentale per poter lavorare in uno scalo intercontinentale in cui transitano passeggeri di tutto il mondo.

Tra le aziende presenti, Sea Aeroporti di Milano, gestore dello scalo, My Chef-Gruppo Areas, Dnata e Starbucks che presenteranno a chi si candida le esigenze di lavoro da ricoprire e i