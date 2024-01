Marina Berlusconi sarà Cavaliere del lavoro: avviato l'iter per il titolo

Marina Berlusconi, primogenita del fondatore di Forza Italia, potrebbe presto diventare Cavaliere del lavoro sulle orme di suo padre. È stato avviato da parte di collaboratori, sostenitori e amici di famiglia l'iter per il riconoscimento del lavoro svolto in qualità di imprenditrice, che ha contribuito a creare valore nel tessuto economico italiano. Il primo passo per ottenere il titolo è il vaglio da parte della prefettura di competenza, che in questo caso è quella di Milano. Il via libera del prefetto all'idoneità di un candidato è il primo passo prima di arrivare sul tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy, per poi, arrivae, in ultima istanza, a ottenere la firma del presidente della Repubblica.

Il passaggio presso i tecnici del ministero delle Imprese e del Made in Italy è fondamentale nella misura in cui i soggetti che ottengono il riconoscimento sono solitamente imprenditori e, in generale, italiani, che per la loro opera e il loro impegno si sono particolarmente distinti nel loro ambito lavorativo. Persone che con passione e dedizione hanno contribuito a creare valore per l'economia italiana e prestigio per il Paese. Il presidente della Repubblica, ora nella figura di Sergio Mattarella, ogni anno nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro nella data simbolica del 2 giugno, giorno in cui si celebra la nascita della Repubblica italiana. La consegna delle onorificenze, invece, avviene con una cerimonia dedicata nel mese di ottobre.