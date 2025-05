Il leghista Fusco riprende Opera col 65 per cento

Ascolta ora 00:00 00:00

«Complimenti al nuovo Sindaco di Opera, Ettore Fusco. Una vittoria netta, frutto dell'impegno, dell'ascolto e della presenza costante tra la gente. Finalmente Opera torna a brillare! Buon lavoro Ettore, ora avanti con determinazione per costruire il futuro che i cittadini meritano!». È il commento a caldo di Silvia Scurati, consigliera regionale della Lega, già vicesindaco di Corsico e di Bareggio, di cui è consigliera comunale.

Ettore Fusco, leghista e sostenuto da tutta la coalizione con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati, che ha già guidato il Comune a sud di Milano dal 2008 al 2018, ha riconquistato lo scranno con un'amplissima maggioranza, il 65% dei voti.

Sbaraglia così Giuseppe Calcagno, candidato del centrosinistra e appoggiato da Pd, Italia Viva e dagli Indipendenti del Centrosinistra del Fare, che si è fermato al 23,4% e Fabiana Di Pino, sostenuta della lista civica apartitica «Opera Prima», che ha raccolto l'11% delle preferenze. Il centrodestra conquista così 11 su 16 seggi in consiglio comunale.

Merito, secondo Silvia scrurati, del fatto che questa volta il centrodestra si sia presentato compatto alla sfida elettrale, a differenza della scorsa tornata elettorale. «Finalmente si potrà riprendere in mano la cittadina di Opera che, per colpa della precedente amministrazione di centrosinistra è stata completamente abbandonata - commenta Scurati -. È una città sporca, con problemi di sicurezza e di viabilità, carente in manutenzione. La precedente amministrazione, guidata da Barbara Barbieri è riuscita persino a perdere fondi regionali e del Pnrr perchè non sono riusciti a presentare i progetti». Ma nemmeno a portare a termine il mandato: a ottobre, infatti, il consiglio comunale è stato sciolto per l'uscita dalla maggioranza di sei consiglieri (quattro civici e due di Sinistra Italiana) che sostenevano la giunta.

Tra i punti base della campagna elettorale di Fusco, la sicurezza che pensa di riportare al centro dell'attenzione della nuova amministrazione attraverso l'assunzione di agenti di Polizia Locale, l'installazione di telecamere per il controllo del territorio, e la riapertura della centrale

operativa distaccata a Noverasco. Per quanto riguarda i collegamenti, altra nota dolente, si punterà a garantire, grazie al Governo, la fermata S13 a Zerbo e la linea M6 fino a Locate Triulzi con fermate a Noverasco e Opera.