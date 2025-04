L'eleganza della comodità s'indossa in un solo gesto

Ascolta ora 00:00 00:00

Balzata agli onori della cronaca qualche tempo fa grazie all'intuizione della stylist americana Allison Bornstein, la teoria della scarpa sbagliata, o wrong shoe theory, suggerisce l'idea che per completare un look la scelta della calzatura meno adatta è in realtà quella che funziona meglio, esteticamente parlando. Quindi, perché no, secondo questo ragionamento una sneakers funzionerebbe benissimo con il completo formale, regalando alla rigorosità del classico tailleur un twist rilassato. Nulla di più vicino all'idea che ha ispirato la creazione del nuovo modello di casa Geox, Spherica Plus, una scarpa che coniuga linee classiche a prestazioni high tech, grazie alle caratteristiche messe a punto dagli esperti del GX Lab, centro di ricerca in-house dove nascono brevetti e innovazioni.

L'ultimo di questi brevetti, battezzato «Fast In System» permette di indossare la scarpa con un unico movimento del piede, infilandolo senza bisogno di chinarsi. Il fit è istantaneo, come è immediata la sensazione di benessere, grazie alla speciale costruzione della tomaia: il supporto esterno sagomato fa da guscio a un imbottitura morbida, che si adatta a ogni calzata e il piede è ben contenuto dai lacci elastici. «Il nostro approccio è quello di unire comfort e design contemporaneo, dove benessere ed eleganza convivono in perfetta armonia» commenta il presidente e fondatore del marchio, Mario Moretti Polegato, «questo è il nostro DNA e viene applicato soprattutto al mondo sneakers, che oltre ad essere funzionali e comode devono avere un contenuto moda». Forma e sostanza quindi, a braccetto e in sinergia perché gli impegni quotidiani non concedono di perdere il ritmo. «Sicuramente il prodotto è pensato per i consumatori che hanno l'esigenza di indossare le scarpe velocemente. Oggi ognuno svolge più azioni contemporaneamente oppure preferisce svolgerne alcune più velocemente, quindi perché non rendere più facile e rapido il gesto di indossare una calzatura?» osserva Polegato. E a proposito di ritmo, chi meglio di Penélope Cruz poteva prestare il volto (e le sue iconiche gambe) al progetto: «Volevamo qualcuno che fosse al tempo stesso un'icona di stile e una donna vitale, autentica, una donna da ammirare ma anche in cui identificarsi, una donna di indiscutibile grazia ma anche dalla personalità forte e riconoscibile. Penélope è tutte queste cose insieme».

La campagna, realizzata a Madrid, segue il ritmo del discorso: musica, passi di danza e l'attrice spagnola che si fa trasportare dal ritmo, indossando le sue Spherica Plus in un batti baleno.

Finalmente un attimo di tregua per i suoi piedi, dopo anni di red carpet in bilico su tacchi estremi, come conferma Cruz: «La comodità è fondamentale per ogni donna, ma vogliamo anche sentirci cool e Geox riesce a creare prodotti che incarnano bene queste due anime. Quando li indosso penso che sono l'esempio perfetto per dimostrare che non è necessario scendere a compromessi tra stile e comfort».