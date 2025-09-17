"Leonka, vergognoso chiedere aiuto alle imprese"

"Potrebbe essere utile se degli imprenditori che capiscono l'utilità del Leoncavallo per Milano si facessero parte in questa operazione" Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo a Rtl 102.5, in merito al bando che il Comune ha fatto per la cessione di un immobile, che potrebbe diventare la nuova sede del centro sociale.

I costi però per riqualificare l'immobile sono molti e il centro sociale ha già spiegato che probabilmente non riuscirà a sostenerli. "Lo ripeto e so che le mie parole sono divisive - ha aggiunto il sindaco - ma credo che il Leoncavallo da un punto di vista culturale, sociale e politico, abbia ancora un senso e possa ancora averlo. Spero che possano essere interessati e che trovino fondi per metterla a posto". Ma le parole del sindaco non trovano d'acordo l'opposizione: "L'appello del sindaco agli imprenditori per aiutare l'associazione delle Mamme antifasciste del Leoncavallo a rispondere alla manifestazione d'interesse lanciata dal Comune di Milano per lo stabile di via San Dionigi è stucchevole- replicano Silvia Sardone, vicesegretario e consigliere comunale della Lega, e Samuele Piscina, segretario provinciale e consigliere comunale leghista- "Il sindaco Sala, facendo sue le parole del portavoce del Leoncavallo rincara la dose appellandosi agli imprenditori affinché aiutino il centro a regolarizzarsi. Dopo anni di politiche anti-imprese da parte della sinistra a ogni livello istituzionale, ora con che faccia chiamano in causa la categoria che più hanno vessato? Gli antagonisti li chiamano evasori e sfruttatori e poi li pregano di trovare soldi per permettergli di continuare a fare i propri porci comodi? Anziché pensare a come raccogliere denaro per aprire una nuova casa, le Mamme Antifasciste comincino a saldare gli 800mila euro di tassa rifiuti mai corrisposti e i milioni di euro che devono al Viminale per gli anni di occupazione".

"L'ultimo tentativo estremo del Sindaco che chiede agli imprenditori di aiutare il Leoncavallo, definendolo ancora una volta un punto di riferimento in ambito culturale, sociale e politico è vergognoso e inaccettabile" commenta il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato. "Altro che aiuto.

- continua- Il Leoncavallo va definitivamente chiuso come chiedo da anni, visto che questa organizzazione fuorilegge per anni ha commesso azioni illegali e lo Stato è stato costretto recentemente a pagare di tasca propria, rivalendosi sulle mamme del Leoncavallo".