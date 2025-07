L'era di Cattelan Got Talent. "Mi sono scoperto cattivo"

Nell'era geologica dei talent show, Italia's Got Talent si gode la medaglia di quello più amato dagli italiani e, per la sua decima edizione al debutto dal 5 settembre sulla piattaforma Disney+ (nove puntate settimanali) il programma prodotto da Fremantle Italia prepara novità e conferme: tra le prime spicca innanzitutto Alessandro Cattelan, reduce un po' malinconico da quella che definisce una "ottima esperienza" in Rai (con Stasera c'è Cattelan) e pronto ad accomodarsi sulla poltrona di giudice con libertà di giudizio sui 1.993 concorrenti, il più giovane di 5 anni, il più anziano di 87. "Ho avuto delle difficoltà - ammette il conduttore che tutti vorrebbero come vicino di pianerottolo - ma me le sono andate a cercare: dopo anni in un contesto in cui stavo benissimo, e che spesso mi manca, sentivo di aver dato tutto, ho voluto cambiare e dunque sì, posso definirla un'ottima esperienza". Il contesto amato dovrebbe essere X Factor, la Rai è ormai alle spalle e, per il momento (in attesa di Mediaset?) c'è questo show che - spiega ancora Cattelan - "è una grande festa, dove i giudici, a differenza che in altri talent, non competono ma fanno squadra. Quanto a me, mi sono scoperto un giudice cattivo, ho detto tanti no".

A proposito dei giudici, gli altri tre sono il veterano Frank Matano (nove edizioni su dieci), Elettra Lamborghini e Mara Maionchi, ognuno con un "talento nascosto". Per Maionchi "giocare con le vecchie a burraco e vincere", per Lamborghini "maneggiare con maestria l'idropulitrice in giardino", per Matano l'incredibile "capacità di elencare tutti gli Stati del mondo in meno di un minuto, cantando". Impresa che il comico campano realizza anche alla presentazione stampa, strappando applausi.

Altre due novità di questo Italia's Got talent portato alla corte di Topolino sono la finalissima in diretta il 31 ottobre e la possibilità di votare il vincitore assoluto attraverso una app. A condurre lo show la coppia rodata del collettivo comico The Jackal, Fru e Aurora Leone: "Siamo già in tensione per la diretta della finale- dicono - ma essendo noi due secchioni stiamo studiando in anticipo".