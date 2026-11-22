«Favellar t’è forza del giuoco degli scacchi» scrive Firdusi (940-1020 d.C) all’interno della sua monumentale opera Il libro dei Re che, per la cultura persiana, potrebbe essere considerata come una summa dell’Iliade e della Divina Commedia per quella occidentale.

E perché Firdusi ragiona sugli scacchi? Perché questo gioco che arrivava dall’India irrompe nella cultura persiana come una potentissima metafora rispetto a ciò che un monarca deve sapere sull’arte del comando e della guerra. Firdusi racconta ai suoi lettori persiani anche una leggenda che spiega come il gioco sarebbe nato in una antica corte indiana per consolare la madre di due fratelli che si erano scontrati in guerra per il controllo del regno, dopo che il perdente era morto suicida. Una piccola meraviglia poetica che può essere considerata la prima ampia descrizione letteraria d’autore dedicata a questa guerra miniaturizzata all’interno di sessantaquattro case.

Ora il lettore può anche leggerla in traduzione italiana (sia in prosa che in versi) nell’edizione fatta da Luni editrice con il titolo L’invenzione del gioco degli scacchi (pagg. 110, euro 15).

Questo agile librino con la prefazione di Luigi Maggi (il presidente della Federazione scacchistica italiana) porta il lettore all’origine, ancora per molti versi misteriosa, di questo piccolo campo di battaglia per la mente. La tesi oggi più accreditata dagli storici è che i primi rudimentali scacchi siano stati sviluppati in India attorno al sesto secolo dopo Cristo.

Il nome indiano era Chaturanga che può essere interpretato come «Esercito di quattro elementi». Dava conto dei pezzi impiegati ovvero: fanteria, cavalleria, elefanti da guerra, e carri da guerra. Quelli che si sono evoluti negli odierni pedoni, cavalli, alfieri e torri. Al posto della Regina vi era un gran visir e il Re: beh il Re è rimasto se stesso. I 1500 versi di Firdusi dimostrano l’importanza che il gioco aveva raggiunto in Persia. Ed è dalla Persia che è transitato verso il mondo arabo e poi l’Europa dove ha raggiunto la sua attuale forma (ad esempio nel Medioevo in alcune versioni del gioco erano presenti anche i dadi). Il retaggio di questi passaggi è rimasto anche in tutta una serie di termini che caratterizzano il linguaggio scacchistico. Chi sedeva alla scacchiera iniziò a esclamare «Shah!» (persiano per «Re!») durante gli attacchi diretti al Re avversario, e «Shah Mat!» (persiano per «il Re non ha scampo») quando il Re era stato attaccato e non poteva sottrarsi all’attacco. Non c’è da spiegare che è il nostro scacco matto!

Ma cosa ci racconta Firdusi dell’antica filosofia degli scacchi? Innanzi tutto il loro arrivo in Persia assume subito un aspetto filosofico sapienziale. Nel suo poema racconta, anche con senso profondamente metaforico, il passaggio del gioco dall’India al Medio oriente. Secondo la sua versione il gioco venne inviato come dono con trabocchetto da un Re indiano, all’imperatore di Persia Cosroe I. La scacchiera e i pezzi vennero regalati senza spiegare le regole aggiungendo che il sovrano indiano avrebbe continuato a pagare i suoi tributi allo Shah solo se i saggi persiani si fossero dimostrati capaci di capire le regole del gioco senza che gli fossero spiegate. Cosa che riuscì al saggio Buzurc’mihr che dimostrò così la superiorità persiana e venne ricoperto di ricchissimi doni. Firdusi racconta anche quella che secondo lui sarebbe l’origine del gioco. Sarebbe nato in un regno indiano con capitale nella città fortificata di Sendelì dove la bella Regina rimasta due volte vedova, si ritrovò con due brillanti figli di primo e secondo letto, Gav e Talhènd, entrambi intenzionati a pretendere il trono.

La donna e i saggi del regno mediarono a lungo tra i due per far sì che le cose si concludessero in modo incruento. Il risultato ovviamente però fu una ferocissima guerra con Talhènd sconfitto ma in nessuna maniera disposto ad arrendersi al fratello. Tanto da suicidarsi. Così Gav per spiegare alla genitrice disperata, e poco disposta a credergli, di non aver torto personalmente un capello al fratello le regalò una scacchiera per ricostruire la battaglia e mostrare come il fratello fosse rimasto isolato sul campo di battaglia come il Re perdente sulla scacchiera. È solo una delle versioni dell’invenzione del gioco.

Un’altra leggenda racconta che un Re indù, Iadava, vinse una grande battaglia per difendere il suo regno, nella quale però fu ucciso suo figlio. Da quel giorno non ebbe più pace: ragionava continuamente sul modo in cui avrebbe potuto vincere senza sacrificare la vita del figlio. Tutti cercavano di consolarlo, ma nessuno ci riusciva. Un giorno si presentò al palazzo un bramino, Lahur Sessa, che gli propose un gioco che aveva inventato: il gioco degli scacchi. Il Re si appassionò a questo gioco e, a forza di giocare, capì che non esisteva un modo di vincere quella battaglia senza sacrificare un pezzo. Capì così il senso della morte del figlio. Come si vede pur nelle differenze tra i due racconti restano moltissimi elementi comuni: la vita, la morte e il lutto, il saggio che capisce il senso vero della scacchiera, il senso del potere che la scacchiera incarna, l’origine indiana del gioco. Tutti elementi che vengono ben spiegati e storicizzati dal saggio che chiude il volume di Luni Editrice (che bisogna dire pubblica anche l’edizione integrale del poema di Firdusi) vergato dall’indologa Maria Angelillo.

Poi il lungo viaggio di questo gioco non gioco è arrivato sino a noi perché come ha detto il Grande maestro Anatolij Karpov: «Negli scacchi c’è tutto: amore, odio, desiderio di sopraffazione, la violenza dell’intelligenza che è la più tagliente, l’annientamento dell’avversario senza proibizioni». Tutto però rinchiuso in 64 case, per non fare davvero male a nessuno (o quasi).