Il collezionismo è una brutta bestia, è complesso perfino dare un prezzo a un libro raro. Le variabili sono molteplici. La principale, ma non esclusiva, è la legge della domanda e dell’offerta. Poi entrano in gioco tirature, edizioni, ex libris, dediche autografe... Anche i collezionisti sono brutte bestie o almeno sono bestie diverse l’una dall’altra. C’è chi colleziona interi secoli, movimenti letterari, libri d’arte, e singoli autori. Non c’è un riferimento buono per tutti. Tocca districarsi tra visite al libraio, cataloghi di volumi antichi e rari, mercatini in cerca del colpo di fortuna, che arriva quasi sempre, ma ci vogliono occhi sani, dedizione assoluta e resistenza alle intemperie.

Talvolta, però, la ricerca bibliografica diventa buona filologia e capita di trovare cataloghi mensili compilati meglio di alcuni saggi accademici. Tra divertimento, collezionismo e filologia si colloca Preziosi, rarissimi e introvabili del nostro Novecento letterario di Lucio Gambetti (1955-2025) edito da Luni. Curatore e autore dell’introduzione è Giovanni Biancardi, studioso di filologia e proprietario di una famosa libreria antiquaria (anche casa editrice, Il muro di Tessa). La postfazione è di Gabriele Maspero, presidente della Associazione Librai Antiquari d’Italia.

Il volume riunisce le schede che Gambetti pubblicò tra il 2015 e il 2017 sulla rivista dell’associazione, Alai: tre liste da cinquanta titoli, i rari, i preziosi e quelli che sono l’una e l’altra cosa. Gambetti, autore con Franco Vezzosi dei repertori che ogni antiquario cita come un certificato di garanzia, parte da una domanda che i collezionisti fanno di continuo: qual è il libro più raro del Novecento italiano? La risposta esiste ed è definitiva. Sono tre libri-oggetto fatti a mano da Emilio Villa e Gianni De Bernardi a Roma tra il 1961 e il 1963, in copia unica e senza editore (per stampare una copia sola, nota Gambetti, l’editore non serve). Più rari di così non si può. Ma avrebbe senso un catalogo che tenesse conto di questi pezzi unici e irripetibili? Per uscirne Gambetti si dà regole severe: contano solo i libri nati per essere letti da un pubblico più o meno ampio. Escluse le lito-latte futuriste e il libro imbullonato di Depero, oggetti che parlano con la forma più che con le parole. Il proprio giudizio lo definì, con onestà disarmante, «sindacabilissimo».

Prendiamo La cognizione del dolore. L’edizione Einaudi del 1963 è comunissima: undicimila copie, esaurite in un anno. Un mese prima, però, erano uscite cento copie non numerate per i giurati del Prix international de littérature, che Gadda poi vinse. Cambiano parecchie cose: in sopraccoperta un ritratto fotografico dell’autore al posto del Bellotto, mancano l’introduzione di Contini e la poesia d’occasione, le pagine sono 188 invece di 228. Di quel pre-print sopravvive una sola traccia, la sopraccoperta riprodotta in una monografia Scheiwiller del 1993.

Saba, che era anche libraio e sapeva come si fa, nel maggio 1926 fa girare tra gli amici dieci copie dattiloscritte del poemetto L’Uomo, poi lo stampa in venticinque esemplari «per solo uso degli amici». Le strofe sono cinquanta, diventeranno cinquantasette; due delle nuove il poeta le aggiunse a penna in ogni copia, correggendo pure un refuso. Ogni esemplare è dunque un testimone, e Gambetti li insegue da Trieste a Pavia, fino a Santarcangelo di Romagna.

Nell’aprile 1945 Pasolini stampa a San Vito al Tagliamento centocinque copie di Poesie, versi in lingua dedicati al fratello Guido, ucciso a Porzûs due mesi prima. Il volumetto, avverte una nota, è destinato «unicamente alla lettura di alcuni amici». I cataloghi delle biblioteche ne registrano tre. Gambetti controlla: due sono fotocopie, l’unica copia vera è la numero 63, alla Sapienza di Roma. Da allora però qualche ulteriore volume ha fatto rapide apparizioni sul mercato. Le edizioni del Pasolini friulano sono croce e delizia. Alcune copie, a esempio, furono corrette a mano, con una matita, da Pasolini stesso, rimasto scontento da alcuni errori nella trascrizione del friulano. Ah, averne una con il tocco leggero dell’autore...

Montale sapeva bene come nasce una rarità. Nel 1966, per il terzo anniversario della morte della Mosca, chiede a Giorgio Zampa un libretto da regalare agli amici, stampato «come un opuscolo di un prete di campagna». Ne escono cinquanta copie di

Xenia, composte a mano in Garamond da una tipografia di San Severino Marche, il 20 ottobre, a tre anni esatti dalla scomparsa. Le poesie sono quattordici e il titolo spiega tutto: nella tradizione classica gli xenia erano epigrammi che accompagnavano i doni agli ospiti. Una settimana dopo, nove di quei testi compaiono sulla Fiera Letteraria, presentati come inediti. Sarà il nucleo di Satura.

Ai Canti orfici, Marradi 1914, Gambetti riconosce un primato: è l’unico libro del Novecento di cui siano state censite le copie in circolazione. Roberto Maini e Piero Scapecchi ne hanno contate 111. Campana voleva essere stampato per dimostrare a sé stesso e agli altri di esistere. Ci riuscì a fatica: la colletta tra i compaesani non bastò, la carta era pessima, la tiratura resta incerta (500 o 1000 copie?), la dedica a Guglielmo imperatore fu coperta dall’autore con delle pecette. Le rimanenze, trattenute dal tipografo, forse le bruciarono i soldati inglesi in guerra.

Infine il libro che, per Gambetti, è il più prezioso del Novecento: Il porto sepolto, Udine 1916, ottanta esemplari. Tutte le copie note recano una dedica o almeno la firma di Ungaretti con luogo e data. Quelle per i commilitoni, a partire dalla numero 1 per Ettore Serra, portano «Versa, 16 dicembre 1916»; le altre, distribuite durante una licenza napoletana, il 23 o il 27 dicembre. Pochi giorni dopo il poeta si sfogava con Papini: «Quante copie sprecate del mio Porto date certo a gente fatua». Ecco, il collezionista lavora per riscattare quelle copie sprecate. Magari ce n’è ancora una che aspetta in qualche soffitta.