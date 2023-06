"Colpo al sistema", il nuovo libro di Giovanni Paolo Bernini sul processo Aemilia

Giovanni Paolo Bernini, ex presidente del Consiglio comunale di Parma, ha presentato il suo nuovo libro "Colpo al sistema" di Titani Edizioni. Si tratta del secondo volume per Bernini, che in precedenza aveva già pubblicato nel 2019 "Storie di ordinaria giustizia" con il quale aveva già alzato l’attenzione dell’opinione pubblica sulle gravi carenze investigative portate avanti dall’allora capo del pool dei magistrati antimafia di Bologna, Marco Mescolini, che guidò l’inchiesta del maxi processo Aemilia.

" Con questo libro voglio svelare i segreti nascosti dietro al processo Aemilia, mostrando le trame giudiziarie volte ad abbattere gli avversari politici, confondere l’opinione pubblica e soprattutto non perseguire le reali connessioni fra la politica e la mafia calabrese in Emilia Romagna ", ha spiegato Bernini durante la conferenza stampa di presentazione del suo ultimo libro. L'ex presidente del Consiglio comunale di Parma è stato coinvolto in prima persona nella vicenda giudiziaria, in quanto venne indagato e accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico-mafioso. Accuse che caddero e che portarono alla completa assoluzione di Bernini.

Nell'ultimo suo libro, Bernini ha aggiunto nuovi elementi, perché il volume contiene la relazione completa ed esclusiva redatta dall’allora sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia Roberto Pennisi, che contiene nomi e cognomi molto importanti di politici locali e nazionali coinvolti nell’inchiesta Aemilia. " La relazione del magistrato antimafia Pennisi venne tenuta nascosta per molto tempo ", ha proseguito l'ex presidente del Consiglio comunale di Parma, che spiega come nella relazione " il magistrato denuncia come gli fu impedito di indagare esponenti politici, amministratori locali e funzionari pubblici della sinistra emiliano romagnola su cui si sarebbe dovuto procedere, cosa che gli fu impedita proprio dall’allora capo del pool dei magistrati antimafia di Bologna, Marco Mescolini ".