Non si può parlare di scacchi senza parlare delle partite che sono entrate nel mito, partite che hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario, proprio perché la scacchiera è un campo di batta . glia per cervelli. Per dirla con le parole di Ernst Jünger: «La partita a scacchi non finisce con una vincita o con una perdita. Finisce quando i pezzi bianchi e quelli neri vengono tolti dalla scacchiera e rimessi nella scatola. Rimane allora qualcosa di diverso dalla vittoria o dalla sconfitta – rimane il ricordo di una trama che è stata tessuta, di una melodia che è stata suonata».

Ecco alcune delle melodie più belle e più famose, scelte tra migliaia di battaglie scacchistiche clamorose e sublimi. Si potrebbe dire che la storia degli scacchi moderni inizi nel Settecento con François -André Danican Philidor (1726-1795). Musicista e grande giocatore, Philidor diede vita ad un memorabile scontro, a Londra, con lo scacchista di origine siriana Philip Stamma. Stamma era un teorico degli scacchi, tra i primi a creare “problemi”, aveva una predilezione per i gambetti di donna ed era una piccola star. Philidor vinse, nel 1747, con un clamoroso 8 a 1 nonostante avesse concesso a Stamma di giocare sempre col bianco (un discreto vantaggio).

Nasceva l’idea del grande campione in un’epoca in cui non esistevano federazioni internazionali e sistemi di punteggio.

Per arrivare di nuovo a scontri così iconici si dovette aspettare più di un secolo per arrivare a «L’immortale», quella che è considerata la partita delle partite dell’epoca romantica. Si affrontarono Adolf Anderssen e Lionel Kieseritzky. Era il 1851 e a Londra si disputava il primo torneo internazionale di scacchi con montepremi di 500 sterline. Anderssen era un tranquillo professore con talento scacchistico. Lionel Kieseritzky era invece uno dei favoriti. Anderssen vinse il torneo battendolo al primo turno. Ma «L’immortale» non è una partita del torneo.

Un’amichevole tra i due giocata a latere: Anderssen vinse sacrificando alfiere, due torri e donna, dando matto con i pezzi minori residui. Un capolavoro di coraggio. Da lì a poco avrebbe debuttato il talento di quello che viene considerato il primo campione del mondo (anche se in modo informale, a lungo è stato molto complesso determinare come identificare il giocatore più forte) l’americano Paul Charles Morphy (1837 -1884). Partite capolavoro e una vita caratterizzata dalla paranoia. Se facciamo di nuovo un salto secolare, beh non si possono dimenticare le partite tra Boris Spassky e Bobby Fischer al mondiale del 1972, soprattutto la sesta. Partite capolavoro ma soprattutto partite da Guerra fredda. E poi la fine del predominio dell’essere umano. Nel 1996, a Filadelfia, la storica sfida tra il campione del mondo, Garry Kasparov, e il supercomputer Ibm Deep Blue. Vinse la macchina con qualche polemica e dubbio, oggi il dubbio non c’è più: ci sono programmi informatici molto più forti del più forte dei campioni. Scacco all’uomo.