Cosa leggere quest'estate: 7 libri che catturano gli over

Quali libri mettere in valigia per le vacanze e leggere sotto l’ombrellone? Ogni anno non mancano le novità editoriali interessanti per tutti i gusti. Questa selezione è pensata per gli over 60: per coloro che provano nostalgia per il noir d’autore, per chi ama i gialli e una fantascienza che paradossalmente proietta nel passato. Non manca un romanzo dall’autore misterioso da leggere con i nipoti e una graphic novel che scaccia la tristezza per la non qualificazione dell’Italia ai Mondiali di calcio.

Il poliziesco contemporaneo

Massimo Lugli è un talento navigato nel raccontare storie realmente accadute sotto il suo personalissimo filtro di romanzo. La sua ultima fatica si intitola “La gang delle 3 B” e parla di due bande di mala a confronto, e una folla di interessanti e multiformi personaggi che si muovono sullo sfondo, tra cui un immancabile giornalista, alter ego in un certo senso dello stesso Lugli, storico nerista romano. L’epoca in cui è ambientato il romanzo è un’epoca che l’autore conosce bene: gli anni ’70, i loro crimini e l’infinita lotta politica che permeava la quotidianità di tutti.

Il noir d’autore

La Milano di Giorgio Scerbanenco più che essere una metropoli in bianco e nero è soprattutto noir. Il prolifico autore di origine russa, nel corso della sua carriera letteraria, ha scritto e pubblicato centinaia e centinaia di racconti: 900 di questi sono confluiti per la prima volta in un unico volume dal titolo “Si paga sempre”. Non si tratta semplicemente di un’opera speciale sul profilo editoriale: qui dentro c’è tutto l’immaginario di Scerbanenco, i suoi personaggi, in particolare quelli femminili, alla ricerca sempre di qualcosa che non riescono a trovare.

Il giallo che tiene incollati fino alla fine

Un professore giunge in una prestigiosa scuola privata americana: la comunità e i suoi studenti lo accolgono, anche grazie a un carisma capace di affascinare tutto. Ma ad un tratto scompare: nel bosco vengono trovati alcuni resti umani e la sua automobile è semi-affondata in uno stagno. Cosa è accaduto e cosa nascondeva il professore tanto amato? Con “Fox”, Joyce Carol Oates regala ai lettori un giallo pieno di ritmo e colpi di scena, come solo l’autrice sa fare.

La Città Eterna tra le pagine

L’acqua ha permeato la storia delle prime civiltà e ciò che il Tevere è stato ed è per Roma non è solo simbolico. Lungo questo fiume è stata costruita la città ma anche lo Stato Pontificio, si sono avvicendate ere e personaggi. “I segreti del Tevere” di Birgit Schönau è un saggio che si legge come un romanzo.

Una storia di fantascienza da leggere nel futuro

Philip K. Dick inserisce vari elementi della sua letteratura in “E Jones creò il mondo”: l’inverno nucleare, la dittatura del relativismo, un giovane con poteri precognitivi sono gli elementi con cui l’autore immaginava un futuro distopico. Nel 1956, quando scrisse questo romanzo, raccontava il 2002: in altre parole, i lettori di questa riedizione sono nel futuro rispetto alla narrazione.

Da gustare con i nipoti

Davide Morosinotto è un autore che scrive con un alias un romanzo ispirato da una storia vera e illustrato da Tommaso Carozzi. Ne “Il mistero di Kaspar Hauser” si narra di un ragazzino 16enne, il Kaspar Hauser del titolo, che giunge a Norimberga senza che si sappia nulla di lui e che viene minacciato da misteriose forze. Quindi giungono in città un detective con la figlia 12enne, e dovranno risolvere questo mistero.

Per consolarsi durante i Mondiali di calcio

Jean-Christophe Deveney e Mickaël Correia hanno scritto la graphic novel “Una storia popolare del calcio”, disegnata da Lelio Bonaccorso.

Viene esaltata la storia del calcio non solo come sport che unisce le nazioni, ma anche come mezzo di emancipazione per le classi subalterne di tutte le età e le donne. Questo viene fatto attraverso miti dello sport come Pelè e Diego Armando Maradona, e non manca neppure qualche goleador contemporaneo.