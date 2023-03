Donato Carrisi compie 50 anni: i 5 libri da leggere del "maestro del thriller"

Scrittore, sceneggiatore, giornalista e anche regista. Queste le tante vite di Donato Carrisi, il maestro del thriller italiano. Dall’esordio con “Il suggeritore” all’ultimo “La casa delle luci”, ha sempre confermato la sua grande originalità e ha vinto prestigiosi premi: dal Prix Polar al Prix Livre de Poche, passando per il Premio Bancarella. Da qualche anno a questa parte, inoltre, Donato Carrisi ha affiancato la carriera di regista cinematografico a quella da scrittore. Tre i lungometraggi diretti, tutti e tre adattamenti di suoi romanzi: “La ragazza nella nebbia” (premiato ai David di Donatello 2018), “L’uomo del labirinto” e “Io sono l’abisso”.

Dal ciclo di Mila Vasquez al ciclo di Marcus e Sandra passando per il ciclo di Pietro Gerber, Donato Carrisi è riuscito a crescere come narratore di libro in libro, mettendo la firma su romanzi che sembrano dei film (e allo stesso tempo su film che assomigliano a romanzi). Fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina, complice la specializzazione in criminologia e scienze del comportamento successiva alla laurea in giurisprudenza con tesi su Luigi Chiatti, il mostro di Foligno. Oggi Donato Carrisi compie 50 anni, ecco 5 libri da leggere almeno una volta nella vita.

Il suggeritore (2009)

Romanzo d’esordio di Donato Carrisi, “Il suggeritore” (Longanesi) è la classica partenza con il botto. Il thriller premiato con il Bancarella accende i riflettori sulle ricerche della Squadra Speciale di investigazioni per ritrovare alcune bambine scomparse e un serial killer. Il libro segna inoltre la nascita del personaggio di Mila Vasquez, esperta di persone scomparse e protagonista di una delle trilogie di Carrisi. Una corsa mozzafiato ad alta tensione, un’opera semplicemente superba.

Il tribunale delle anime (2011)

Una Roma gotica è battuta da una pioggia incessante, un misterioso individuo cerca una ragazza rapita da un serial killer mentre un'abile poliziotta indaga sulla morte del marito. Con “Il tribunale delle anime” (Longanesi) Donato Carrisi conferma la sua grande capacità di coinvolgere e stupire il lettore. Il racconto si svolge nell'arco di cinque giorni con numerosi flashback, con i riflettori accesi sulla lotta tra il bene e il male, tra la luce e l’oscurità.

La ragazza nella nebbia (2015)

Sesto romanzo di Donato Carrisi, “La ragazza nella nebbia” (Longanesi) è composto da ventinove capitoli ed esplora territori tra thriller e noir. Protagonista è l’agente speciale Vogel, che sta indagando su una ragazzina scomparsa nella nebbia da mesi. Durante le indagini, tuttavia, l’auto dell’agente finisce inaspettatamente in un fosso ad Avechot, un paesino tra le Alpi avvolto nella nebbia… Un romanzo che sfida le paure del lettore, forse il migliore scritto sin qui.

L’uomo del labirinto (2017)

Una ragazza scomparsa e ritrovata. Un uomo senza più nulla da perdere. La caccia al mostro è iniziata. Terzo capitolo della serie di romanzi del ciclo Mila Vasquez, “L’uomo del labirinto” (Longanesi) è un thriller serrato, inquietante e ricco di twist. Il finale, poi, spiazza e ribalta ogni considerazione. Donato Carrisi conferma ancora una volta un talento unico nella sapiente gestione della tensione, qui affiancata dalla bravura nel costruire meccanismi narrativi.

Io sono l’abisso (2020)

L'uomo che Pulisce, La Ragazzina col Ciuffo Viola e La Cacciatrice di Mosche: questi i soprannomi dei tre protagonisti dell’undicesimo romanzo della penna di Martina Franca, “Io sono l’abisso” (Longanesi). La storia è ambientata sulle rive del Lago di Como e narra le vicende di questi tre personaggi solo in apparenza molto slegati tra loro. Un viaggio nel buio che è in ognuno di noi, un intreccio complesso ma avvincente e un finale che non delude le attese.