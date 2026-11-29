I classici, scrive Ivano Dionigi in Ci sarà ancora bisogno di noi (Raffaello Cortina), non sono «modelli assoluti» e nemmeno «assicuratori di conforto»: sono «al contempo fondativi e antagonisti del presente», radicalmente inattuali, proprio come Nietzsche intendeva l’inattualità. Il classico insomma «provoca e sfida il moderno» e lo fa attraverso «parole che non solo catturano ma generano pensiero» (e già occuparsi di pensiero, anziché di intelligenza, magari artificiale, è una dichiarazione di intenti), come scholé e paideía, che ci rimandano al luogo e al tempo della costruzione della propria identità attraverso una formazione «al riparo da ogni suggestione contingente e finalità servile» (suona utopico, vero...), nella convinzione aristotelica che il lógos, «il pensiero che abita la parola», sia il nostro primo marchio distintivo e il primo gradino per elevarci verso la sapientia (altro termine chiave), la somma virtù e unica vera tecnica salvifica secondo gli antichi prima dell’era cristiana. D’altra parte, senza ingenuità, già Gorgia, a cavallo fra V e IV secolo avanti Cristo, notava che la parola è phármakon, medicina e veleno, non solo per il singolo e il suo destino ma anche per la polis (altro vocabolo chiave).È interessante come queste riflessioni di Dionigi, latinista ed ex rettore dell’Università Alma Mater di Bologna, siano nate a corollario della visione di alcuni film, mentre le annotazioni di Il nettare degli dei (Bompiani) di Irene Vallejo, filologa e scrittrice di Saragozza e autrice del bestseller Papyrus, originano da una rubrica sull’antichità classica sull’Heraldo de Aragón. Fra le chicche: la massima di Quintiliano per cui «i libri fanno le labbra» (siamo tutti narratori della nostra esistenza, ma chi legge ha più disponibilità di... vocabolario), l’ironia di Marziale contro la bolla speculativa immobiliare nella Roma imperiale, i cambi di casacca di Alcibiade, il meme che deriva da mimesis cioè il cuore dell’apprendimento (imitare e ripetere), le lamentele sui giovani «capelloni» e pigri già in Aristofane e Platone, e Tucidide che ci insegna ad «auscultare le parole» di un’epoca, perché è proprio quando alcune iniziano a cambiare significato che la democrazia rischia di essere rosa dal quel germe che cova in sé, chiamato demagogia.Più ci avviciniamo ai classici, più li scopriamo già molto, molto vicini.