Nonostante la geografia abbia reso (solo in apparenza) distante il Mediterraneo da quadranti ultra strategici come Golfo, Indopacifico, Artico e Caucaso, c’è una non più sottile linea rossa tra spazi fondamentali, che presentano indubbie connessioni come la competizione, il controllo delle nuove rotte, le terre rare e la riscrittura degli equilibri di sicurezza. È come se il Piano Mattei avesse aperto un pertugio geopolitico, grazie al quale l’Italia è non solo presente, ma attiva in quelle aree dove si sta giocando il futuro di tutto: delle nuove rotte commerciali, dell’approvvigionamento dei materiali critici, delle alleanze di ieri e di quelle di domani, delle interlocuzioni diplomatiche che il premier ha messo in campo.

Mediterraneo globale di Francesco De Palo (Historica Giubilei Regnani) racconta come è cambiata la politica estera italiana dall’arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: ovvero impostare una prospettiva e una direttrice di marcia, certamente ancorata alle cornici dell’atlantismo e dell’europeismo, ma con un oggettivo protagonismo italiano centrato sul Mediterraneo Globale. La strategia italiana di proiettare i propri interessi geopolitici, economici e culturali sullo scacchiere internazionale passa da un concetto ampio e articolato: l’Italia globale all’interno del Mediterraneo Globale. Contare, imporsi, dialogare, costruire. Quattro assi programmatici che negli ultimi cinquant’anni sono stati più volte sottovalutati dalla classe politica italiana. Ma non è tutto, perché il portato del Mediterraneo allarga il suo raggio di azione all’Atlantico, all’Indopacifico, al Golfo Persico e al Canale di Suez. In questo senso dobbiamo pensare al Mediterraneo come una piattaforma galleggiante da cui far decollare gli aerei della diplomazia applicata alla ragione di Stato e del Continente, una sorta di hub delle idee.

Il Caucaso, l’Asia centrale, il costone balcanico, il Sahel non sono lontani dal mare nostrum, bensì presentano connessioni precise che non vanno sottovalutate, ma coltivate da politiche mirate. Possiamo essere ottimisti sul fatto che un nuovo rinascimento euromediterraneo sia la risposta concreta alle molte crisi in atto, con un’azione politica poggiata essenzialmente sulla consapevolezza che il ruolo che compete a questo lembo di acque e di terre non è secondario. Ma è la chiave per capire le nuove dinamiche in corso e per progettare soluzioni non di breve periodo, ma lungimiranti.