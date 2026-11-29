Eccola. C’è un’isola greca che non esiste e si chiama Kouros. Ci arriva un americano che di mestiere calcola i rischi. James Axton lavora per una compagnia che assicura le multinazionali contro i sequestri, le bombe, le rivoluzioni. Vive ad Atene per stare vicino alla moglie Kathryn da cui si è separato, che scava in un sito archeologico, e al figlio Tap, nove anni, che sta scrivendo un romanzo pieno di errori di ortografia. Siamo alla fine degli anni Settanta. L’America ha appena scoperto che il mondo non la ama e che i suoi uomini d’affari all’estero sono bersagli. È un romanzo del 1982, si chiama I nomi, ed è l’unico in cui Don DeLillo lascia gli Stati Uniti. Adesso torna in libreria per Einaudi, con la nuova traduzione di Federica Aceto, proprio nei giorni in cui il suo autore compie novant’anni.

La trama ha la faccia di un thriller, uno di quelli da quattro soldi, da edicola, la grandezza è nel mondo di parole che c’è dentro. Sulle isole e nei deserti del Medio Oriente qualcuno uccide persone qualunque.

Il criterio è uno solo: le iniziali della vittima coincidono con quelle del luogo dove muore. Non c’è movente, non c’è politica, non c’è denaro. C’è l’alfabeto. Una setta di uomini senza patria che venera le lettere e ammazza per farle combaciare. Owen Brademas, un epigrafista che passa la vita a decifrare iscrizioni morte, si mette sulle loro tracce. Axton lo segue, per curiosità e poi per ossessione.

DeLillo non scrive mai davvero un giallo. Il delitto è una scusa per raccontare quello che gli interessa: il potere delle parole. I nomi è un libro di conversazioni. Americani che cenano nelle taverne di Atene e parlano, parlano, parlano. Banchieri, petrolieri, analisti, mogli annoiate. Una piccola tribù di espatriati che si sente al centro del mondo e intanto non capisce niente del posto in cui vive. Non parlano la lingua. Non leggono l’alfabeto. Guardano la Grecia come un parco a tema e il Medio Oriente come un portafoglio di rischi. È l’impero visto dai suoi funzionari in trasferta. Tre anni prima di quel romanzo, a Teheran, l’ambasciata americana era stata presa d’assalto. Il terrorismo

come linguaggio, la violenza come segno da decifrare. «Cominciai a pensare a me stesso come a un turista permanente. C’era un non so che di piacevole in questo. I fallimenti e gli errori non ti restano attaccati come invece accade in patria. Ci si lascia trasportare da un continente all’altro e da una lingua all’altra. Il turismo è la marcia della stupidità».

I nomi non sono etichette. Sono destini. Poi c’è l’ultima pagina, che è la più bella. Non la scrive Axton, la scrive Tap, il bambino. È un pezzo del suo romanzo, con tutte le parole sbagliate, storpiate, inventate. Un ragazzo che entra in una chiesa e prova a parlare una lingua che non conosce. Dopo trecento pagine di parole per possedere, nascondere, uccidere, un bambino le usa per quello che sono: un modo goffo e meraviglioso di stare al mondo.