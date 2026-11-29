Un Napoleone diverso da quello che vi hanno raccontato storici e biografi di professione. Guardato con l’orologio alla mano, mentre il Generale prima, Primo console nel mezzo, Imperatore poi, cerca sempre, con la costanza di un maratoneta, di correre più veloce delle lancette, di spaccare il secondo nello sprint contro le ruote del mulino della Storia, che non si fermano mai e prima o poi agguantano anche i più veloci. Questo è quello che troverete nel librino/chicca appena pubblicato da Edizioni Settecolori: Napoleone, l’uomo che ha fretta (pagg. 65, euro 12).

A firmare questo particolarissimo ritratto del corso più famoso della storia è lo scrittore Paul Morand (1888 - 1976) che con una prosa funambolica, tutta con il piede sull’acceleratore, regala al lettore una narrazione psicologica che dimostra come Bonaparte sia stato uno degli inventori, e anche delle vittime, di questa nostra modernità che privilegia l’istante (anche in politica) rispetto alla riflessione e al progetto di lungo termine. C’è infatti nel Napoleone di Morand, uno degli scrittori francesi più celebri al mondo, una sorta di premonizione incarnata di tutti gli errori dei dittatori che saranno travolti dalla loro stessa spinta al fare. Spiega Morand che è in Napoleone la necessità di ignorare tutto ciò che si può ignorare per correre verso il futuro: «Bonaparte sceglie la sua arma: l’artiglieria,

il fulmine. Non ha il tempo di forgiare il suo strumento, s’impadronisce di ciò che Gribeauval - il generale che riformò i pezzi da campagna francesi ndr - aveva creato, come si accontenterà del fucile a pietra focaia del 1777. Costruirà l’Europa francese con l’aiuto di questo vecchio schioppo... la cosa più urgente non era tanto cambiarlo quanto servirsene in fretta... Napoleone non ebbe mai il tempo di perfezionare nulla».

Un uomo che percorrerà tutta la sua parabola scagliato nell’abisso del futuro, trascinandosi dietro a forza il passato.

Una sorta di pazzia del fare: Bonaparte si cambia ogni otto giorni, mangia un solo pasto nelle 24 ore, dorme quasi per sbaglio, se capita, se qualcuno glielo ricorda. Nemmeno nelle feste, nemmeno quando si tratta di ballare a corte, riesce a tenere il ritmo degli altri. Morand lo fa raccontare ad una dama imperiale, Madame De Boigne: «L’Imperatore marciava per primo, e così velocemente che tutti, compresa l’Imperatrice, erano obbligati a correre per stargli dietro».

Ovviamente sono tantissime le pagine sulla sua capacità di trasformare la guerra in una corsa rapace che non si può fermare, il combattimento diventa come il volo, basta un rallentamento per stallare e precipitare. Sarà così che Bonaparte entrerà in una sciarada di campi di battaglia da cui non saprà più uscire. Da un lato il mare che lo separa dall’Inghilterra. L’acqua non accetta marce forzate, il vento c’è o non c’è. Odia i suoi ammiragli pigri, ma, del resto, non tollererebbe nemmeno un Nelson che anche quando rischia lo fa sempre al ritmo delle correnti e delle brezze. E allora di corsa verso le pianure della Russia dove la parabola diventerà schianto, schianto contro il tempo. È l’inizio della fine. Da quel momento la parole più usate da Napoleone saranno, secondo Morand, «ritardo», «esitazione», «sosta». Le sue memorie a Sant’Elena si riempiranno di orari mancati, di accuse ai suoi generali negligenti. Il tempo che ha inseguito gli è sfuggito e l’Imperatore è costretto ad ammettere: «Non sono mai stato del tutto me stesso». Forse non lo si può essere inseguendo sempre qualcosa. Come spiega nella postfazione Sebastiano Leotta, curatore e traduttore, negli scritti raccolti in questo volume, a partire da quello che ne dà il titolo, Morand si pone lo scopo di catturare l’ansia del Generale di squadernare la meccanica di una psiche, più che raccontare la Storia. Racconta attraverso Napoleone la nascita di un mondo capace solo di consumare se stesso. E forse a Napoleone sarebbe piaciuto essere una profezia, soprattutto una profezia che si è avverata in fretta.