Ci sono tre immagini e due citazioni che possono fare da compendio ad Afghanistan. Dove muoiono gli imperi (Gramma Feltrinelli, pagg. 282, euro 19) di Domenico Quirico. La prima è un quadro, Remnants of an Army, Superstiti di un esercito. Lo dipinse Lady Butler nel 1879, trent’anni dopo la ritirata forzata inglese da Kabul, 16mila morti di quella che fu la prima guerra afghana. Nel dipinto, un cavallo lacero e magro tiene in groppa un cavaliere emaciato e ferito, la barba lunga, un giaccone di montone e sotto i pantaloni di una divisa militare. Sullo sfondo c’è una cittadella, gli spalti gremiti dai suoi occupanti, e dall’ingresso principale sta uscendo una pattuglia, comandata da un ufficiale su un bianco destriero, in direzione di quel fantasma apparso all’improvviso. Il fantasma si chiama William Brydon, è un ufficiale medico, l’unico superstite del disastro militare. La cittadina sullo sfondo è Jalalabad, vicino al Khyber Pass. Il paesaggio d’intorno è brullo e desolato, e il giallo ocra che prevale sulla tela rende bene un’idea di calore e polvere, spossatezza e dolore. Il dipinto è di grandi dimensioni e il lungo collo del cavallo sembra debba uscire dalla cornice.

La seconda immagine è del febbraio 1989 e non è un quadro. La si può trovare in fotografie e filmati dell’epoca. Sul ponte di Hairatan, sul fiume Amu Darya, sfila una colonna di blindati dell’Armata rossa. A piedi, da solo, la segue il generale Gromov, in una frustra divisa da combattimento. Non è il ritratto di una disfatta, ma il ritratto di una sconfitta, dieci anni dopo un’invasione in nome della fraternità comunista... È però una sconfitta che è il preludio, della disfatta, nemmeno due anni più tardi, della stessa Urss e del comunismo.

La terza immagine, anch’essa fotografica e televisiva,

è di pochi anni fa e vede in scena un C17 della Usa Air Force che sta per prendere il volo dall’aeroporto di Kabul. Riporta negli Stati Uniti il comandante della LXXXII aviotrasportata Chris Donahue. Come scrive Quirico, «non una ritirata, una fuga di ladri nella notte, ombre verdastre nelle immagini tremolanti agli infrarossi». Nelle riprese si vede anche la folla all’aeroporto in cerca di un’impossibile via di fuga: il loro interesse ormai non è più l’interesse americano...

Le citazioni suonano così. La prima è di un ottocentesco signore della guerra afghano, Mehrab Khan, di Qalat, pronunciata all’indirizzo dell’inviato britannico Alexander Burnes: «Porterete un esercito nel nostro Paese. Ma come pensate di portarlo fuori?». La seconda riporta un’antica leggenda: «Quando Allah ebbe fatto il resto del mondo, vide che gli era rimasta una quantità di materiale di scarto e che non si adattava a nessun posto. Raccolse tutti quei residui e li gettò sulla terra. E quello fu l’Afghanistan».

Il libro di Quirico racconta dunque, da quell’inizio ottocentesco fino a quella sua, per il momento, conclusione nel secondo decennio del nuovo millennio, l’Afghanistan come un unicum che permette di mettere in fila, e quindi di chiarire, una serie di fatti e di parallelismi tanto evidenti quanto inquietanti: sempre e comunque le stesse rivalità tribali, le stesse battaglie negli stessi luoghi all’ombra di nuove bandiere, nuove ideologie, nuovi burattinai. Le stesse città presiedute da truppe straniere che in due casi parlavano la stessa lingua e sempre subivano attacchi dalle stesse colline circostanti e dagli stessi alti passi. In tutti e tre i casi, gli invasori pensavano di cambiare il regime e di andarsene in un paio d’anni. In tutti e tre i casi non riusciranno però a evitare di restare invischiati in un conflitto più ampio e, soprattutto,

senza uscita. Il tutto, allora come oggi, in un profluvio di pressapochismo, spocchia, mal riposto senso di superiorità, con politici e burocrati totalmente digiuni degli usi, dei costumi, dei rapporti di forza del Paese che si accingevano a conquistare; diplomatici e uomini dell’intelligence talmente presi dall’idea di fare rapidamente carriera e recitare comunque un ruolo da protagonista, da abbracciare un’aggressione e/o un cambio di regime o addirittura una re-intronizzazione fino al giorno prima considerata insensata.

Il giudizio critico di Quirico è sferzante, si tratti degli alti papaveri della sclerotizzata nomenklatura russa o dei cinici guerrafondai dell’amministrazione Usa, per non parlare della rissosità clanica afghana in cui verrà a innestarsi il jihadismo di Osama Bin Laden. L’unico che sfugge al biasimo è Massud, il celebre e sfortunato Leone del Panshir, una di quelle rare, ma significative figure di combattenti filosofi che nella storia capita di incontrare, un ostacolo per gli americani, una minaccia per i pachistani, un pericolo per i talebani...

Ben scritto, a volte troppo compresso nell’andare e venire di una cronologia a disagio in una logica squisitamente temporale, Afghanistan presenta al lettore una materia tanto complessa quanto poco conosciuta. Editorialmente parlando, una cartina geografica plurima, riguardo alle tre invasioni avrebbe forse aiutato, nonché un indice analitico dei nomi e dei luoghi: una bibliografia di riferimento non sarebbe stata superflua... Piccole mende in un tessuto altrimenti eccellente.