oVer Edizioni pubblica “La verità dentro il rumore. Quando comunicare significa costruire fiducia” di Domenico Colotta e Attilio Lombardi, fondatori di Ital Communications

“La verità dentro il rumore. Quando comunicare significa costruire fiducia” è il saggio scritto dai giornalisti Domenico Colotta e Attilio Lombardi, fondatori dell’agenzia di comunicazione Ital Communications. Il libro è stato pubblicato in occasione dei dieci anni di attività dell’agenzia da oVer Edizioni, la casa editrice creata dagli stessi autori durante il lockdown per la pandemia di Covid-19, nel 2020.



Il volume affronta temi di grande attualità, tra cui la disinformazione e l’Intelligenza Artificiale, analizzata nei suoi rischi ma anche nelle tante opportunità che offre. Colotta e Lombardi sottolineano la necessità di comunicare con etica e responsabilità, evitando il sensazionalismo e basando, invece, la comunicazione su elementi di sobrietà e trasparenza.

Il titolo del saggio evoca due parole emblematiche, verità e fiducia, che secondo gli autori sono alla base di una comunicazione efficace e coerente, in grado di svolgere un ruolo decisivo nell’attuale caos mediatico. Rigorosità, credibilità ed etica del lavoro, spiegano, “sono i pilastri su cui costruiamo quotidianamente la nostra identità distintiva” con l’agenzia Ital Communications, puntando sulla specializzazione, sulla cura artigianale di ogni progetto, anziché sul volume e sulla standardizzazione dei contenuti.

Nel campo della comunicazione, nell’ultimo decennio abbiamo assistito al passaggio dai media tradizionali all’ecosistema digitale, che ha ridefinito il modo in cui informazione e messaggi circolano. Questa transizione ha portato alla democratizzazione dell’accesso all’informazione, ma anche a nuove criticità. La crisi dell’informazione è diventata un tema centrale, dove l’infodemia comunicativa e la diffusione massiva di contenuti non verificati alimentano confusione e sfiducia. Eppure, scrivono gli autori, resta immutata la necessità di comunicare con attendibilità e responsabilità.



“Da sempre crediamo in una comunicazione che scelga con cura le parole, privilegi la sostanza rispetto all’effetto e metta al centro chiarezza e onestà” ha osservato Domenico Colotta, founder di Ital Communications e oVer Edizioni, ed “è questo il nostro modo di intendere il mestiere, un “minimalismo comunicativo” che rappresenta il tratto distintivo di Ital Communications e che ispira anche il progetto editoriale di oVer Edizioni. In questi dieci anni il mondo della comunicazione è cambiato profondamente. Come spieghiamo nel nostro libro ‘La verità dentro il rumore’, l’accelerazione digitale, gli algoritmi e l’Intelligenza Artificiale hanno trasformato il modo in cui le informazioni vengono prodotte, distribuite e consumate, rendendo più sottile il confine tra contenuti verificati e informazioni generate o manipolate. Diventa allora essenziale assicurare qualità al dibattito pubblico e costruire fiducia. Per questo continuiamo a lavorare affinché la comunicazione sia uno strumento capace di contrastare la disinformazione, promuovere un'informazione fondata sui fatti e favorire una società più consapevole. Per noi non è soltanto una professione, ma una responsabilità nei confronti delle persone e della comunità”.



Attilio Lombardi, founder di Ital Communications e oVer Edizioni, ha affermato: “Con ‘La verità dentro il rumore’ abbiamo voluto raccontare una convinzione che accompagna il nostro lavoro da sempre, ovvero che comunicare non significa solo diffondere informazioni, ma assumersi la responsabilità di costruire fiducia. In un ecosistema mediatico sempre più rapido e frammentato, il ruolo dei comunicatori diventa determinante. Coniugare competenza, rigore ed etica permette alla comunicazione di essere strumento di conoscenza e non di confusione. Questi sono gli stessi valori che hanno ispirato Ital Communications fin dalla sua nascita. Nei dieci anni di attività dell'agenzia abbiamo cercato di dimostrare che è possibile fare comunicazione con serietà e trasparenza, costruendo relazioni solide e valorizzando la qualità dei contenuti. Questo libro rappresenta una riflessione su quel percorso e, al tempo stesso, un invito ai professionisti della comunicazione a non perdere di vista valori come responsabilità e credibilità, che restano il patrimonio più importante della nostra professione”.