Se la “sostituzione etnica” diventa un dato statistico

Nell’aprile del 2023 Francesco Lollobrigida pronunciò due parole a un congresso della Cisal e si ritrovò, nel giro di un pomeriggio, nel girone dei complottisti. «Sostituzione etnica»: mito neonazista, sentenziarono i custodi del vocabolario, e la discussione finì prima ancora di cominciare.

Tre anni dopo quelle due parole tornano, e non sulla bocca di un ministro. Le mette in copertina Roberto Volpi, statistico che ha diretto uffici pubblici e studia la popolazione italiana da quando la denatalità era roba per specialisti (la sua Storia della popolazione italiana dall’Unità è del 1989), e che in Gli ultimi italiani aveva già descritto, cifre alla mano, come si estingue un popolo. Il nuovo saggio, edito da Lindau, s’intitola Cronache dalla «sostituzione etnica». Le virgolette contano. Volpi non sposa uno slogan: lo smonta, butta via il complotto e tiene il fenomeno, che a differenza del complotto si può misurare.

Il ragionamento è da manuale. Per parlare di sostituzione servono due precondizioni. La prima è che una popolazione smetta di bastare a se stessa, con le morti che superano le nascite in modo sistematico e nessuna politica natalista capace di invertire la tendenza. Il nodo è il crollo delle donne in età feconda: quando sono troppo poche, anche se ciascuna facesse un figlio in più, il totale delle nascite continuerebbe a scendere. La seconda è un flusso migratorio abbastanza robusto da tamponare l’emorragia. L’Italia, constata Volpi, le soddisfa entrambe.

Niente piani segreti né burattinai. Renaud Camus, inventore del Grand Remplacement, vedeva un dato di fatto, riscontrato passeggiando per le strade di un Paese; Volpi vede un vuoto che si riempie. Ricorda anzi che le popolazioni europee sono a loro volta figlie di antiche sostituzioni, per invasioni e migrazioni. È questa sobrietà a rendere il libro scomodo. Scontenta chi grida all’invasione, perché per l’autore il processo è inevitabile e va governato, non respinto. Scontenta ancora di più chi grida al fascismo, perché una volta ammesso il fenomeno bisogna parlare di come è fatto.

E com’è fatto, Volpi lo dice con i numeri, che vengono da un archivio e non da un comizio. Gli stranieri musulmani residenti sono stimati in poco più di 1,7 milioni, il 31 per cento del totale, e crescono più in fretta degli altri. Tra i 2,6 milioni di nuovi cittadini italiani dal 2012 al 2024 la loro quota oscilla tra il 39 e il 50 per cento. Su circa nove milioni di persone che formano la «popolazione con potenzialità di sostituzione etnica», sarebbero già più di un terzo. Ed è un’immigrazione a forte prevalenza maschile, quindi più lenta a integrarsi. La conclusione, circondata da ogni cautela contro l’accusa di islamofobia, è che per governare il processo servirebbero flussi più femminili e meno islamici.

Si può discutere ogni cifra, ed è giusto farlo. Ma è una discussione tra persone che guardano gli stessi grafici, non tra illuminati e scomunicati. Il merito di Volpi è aver riportato una parola dal casellario giudiziario alla statistica. Fino a ieri chi la pronunciava finiva schedato; da oggi bisognerà almeno spiegare dove sbaglia un demografo. Il lessico pubblico italiano preferisce proibire le espressioni anziché confutarle, convinto che il tabù basti a far sparire la cosa. Le culle vuote però non leggono i comunicati. E quando i numeri di questo libro saranno diventati quelli del censimento, servirà un’altra parola per non dire la stessa cosa.