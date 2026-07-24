Un’estate al Mari stile balneare voglia di scappare

C’è qualcosa di strepitoso nel calendario estivo di Michele Mari. Vinto lo Strega l’8 luglio con I convitati di pietra (Einaudi), l’autore è stato subito caricato sul carro del tour: Lonato del Garda, l’Idroscalo, Villasimius, Cervo, Frascati, Vieste, Ugento, poi Marciana Marina, Cortina, Benevento, e a settembre Palermo. Undici tappe, quasi tutte con vista mare. Ritirando il premio, Mari ha avvertito che non avrebbe sorriso, perché gli sarebbe venuto fuori un ghigno. Adesso si troverà, alle nove e mezzo di sera, in una piazza con le sedie di plastica bianca, davanti a un pubblico in infradito che ha appena finito la frittura. Divertimento (reciproco) assicurato.