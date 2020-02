Le lettere che svelano il vero Morgan Cosa c'è dietro la rottura con Bugo

Dall’analisi della scrittura emerge temperamento innato sanguigno e collerico che ha dotato la personalità di una forza produttiva, accompagnata anche da un’energia vitale che non subisce stanchezze o crolli improvvisi. Morgan possiede un ottimo corredo intellettivo che non gli permette di sottostare a presunte e reali angherie. L’orgoglio, infatti, lo porta a lottare utilizzando anche maniere forti e aggressive, almeno dove occorre, dovute alla necessità di tenere alto il proprio prestigio. Una volta conquistate posizioni sociali che gratificano il suo egocentrismo egli cerca di prolungare la soddisfazione per lungo tempo.

Possiede senso estetico e un notevole gusto che valorizza la sua immagine (vedi tratti grafici eleganti nella forma e firma stiracchiata, ma semplice), anche se tutto ciò può essere appagato da un’ansia di prestazione che fa da sprone per ottenere sempre il meglio da sé. D’altro canto, egli sa di possedere doti di manipolazione che utilizza con modalità persino istrioniche, che fanno di lui un protagonista non facile da sconfiggere o superare. Tutte caratteristiche queste messe in mostra a Sanremo dove ha di fatto interrotto l'amicizia con Bugo (suo compagno d'avventura al Festival) per alcune divergenze professionali. (Clicca qui e guarda la grafia di Morgan)