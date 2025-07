Al Lido ritorna "Queen Kelly" con la divina Gloria Swanson

È rimasto incastrato nel passaggio dal cinema muto a quello sonoro ma ora l'incompiuto Queen Kelly di Erich von Stroheim del 1929 viene presentato in una nuova versione nella serata di preapertura di martedì 26 agosto dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Interpretato dalla più grande diva dell'epoca, Gloria Swanson, che l'ha anche prodotto con il suo socio e compagno Joseph P. Kennedy, Queen Kelly è il canto del cigno dell'Hollywood spazzata via dalle proiezioni del primo film sonoro e parlato, Il cantante di jazz del 1927. "La proiezione di quel film ha interrotto la lavorazione di Queen Kelly. Tutte le storie che parlano di attriti tra me e Gloria Swanson sono totalmente false. Il fatto che il film sia stato abbandonato non è colpa sua o mia, ma rappresenta solo uno dei tanti aspetti negativi dell'invenzione del cinema parlante" ha avuto modo di dire il grande regista di capolavori come Femmine folli e Rapacità-Greed e anche indimenticabile attore, proprio accanto a Gloria Swanson, in Viale del tramonto di Billy Wilder, opera lapidaria sulla nuova Hollywood.

Queen Kelly che si apre a Coburgo-Nassau, dove la crudele sovrana Regina V (Seena Owen) nutre una passione per il suo irresponsabile fidanzato, il principe Wolfram (Walter Byron), che, quando incontra la graziosa orfanella Patricia (Kitty) Kelly (Gloria Swanson), se ne innamora, sarà presentato in prima mondiale in una nuova versione restaurata con materiali ritrovati dallo stesso Dennis Doros che nel 1985 aveva realizzato una prima versione del film ora ampliata grazie a ricerche supplementari.

Ad avvicinarsi il più possibile a quello che doveva essere il film nella mente del geniale Erich von Stroheim anche la nuova colonna sonora originale di Eli Denson che verrà eseguita dal vivo, nella Sala Darsena del Lido di Venezia, dal Syntax Ensemble diretto da Pasquale Corrado che vede Marco Ignoti e Riccardo Acciarino ai clarinetti, Elena Gorna all'arpa, Dario Savron alle percussioni, Fernando Caida Greco, Martina Rudic, Arianna Di Martino e Luca Colardo ai violoncelli.