1 novembre, 5 eventi da non perdere per i bambini

Primo novembre, festa di tutti i santi (o ognisanti) nonché celebrazione tipicamente cristiana dedicata all'onore e alla gloria di tutti quanti i santi, e che precede la giornata del 2 novembre incentrata sulla commemorazione dei defunti. Festività antica che porta in dono una pausa dalle incombenze lavorative e da quelle scolastiche, perfetta per una mini vacanza. La combinazione delle date di quest'anno favorisce un breve ma utile ponte, in particolare per chi potrà usufruire della data del 31 celebrando così anche Halloween. L'occasione giusta per organizzare un momento di svago e condivisione, scegliendo mete ed eventi perfetti per i bambini di casa.

Archiviato Halloween il mese di novembre apre le danze, dando il via a una serie di eventi, sagre, celebrazioni ma anche mercatini e allestimenti tipici dell'autunno inoltrato. Un mix di sapori, profumi e colori stagionali, che strizzano l'occhio al prossimo Natale. Tante le occasioni di svago, in particolare per chi non è partito per una vacanza di qualche giorno magari al mare o in montagna. Nonostante la festività, il primo novembre, sarà possibile accedere a musei, teatri ma anche fare una scampagnata in bici o raggiungere il lago più vicino. Senza dimenticare gli innumerevoli parco giochi sparsi lungo la penisola, location perfette per i bambini, per il loro divertimento ma anche per la gioia dei più grandi. Tra i tanti eventi del periodo ecco quelli ancora in corso, perfetti per una gita con lo zaino in spalla. Ecco i 5 appuntamenti da non perdere.

Alba, fiera del tartufo

Ha preso il via l'8 di ottobre e si concluderà il 4 dicembre, è la La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba alla sua 92esima edizione. Un'occasione imperdibile, perfetta per gli appassionati del pregiato tubero e che quest'anno concentra l'attenzione sul tema della sostenibilità e sulle problematiche legate al cambiamento climatico. Tanti gli eventi in programma e in corso, con un occhio di riguardo anche per i più piccoli grazie all'area dedicata Alba Truffle Bimbi, presso il Palazzo Mostre e Congressi intitolato a Giacomo Morra. Una spazio dove dare libero sfogo alla creatività attraverso l'attività ludica, con un'attenzione speciale nei confronti del recupero e del riciclo dei materiali. Oltre alla fiera, stessa sarà possibile assistere a una serie di cooking show, partecipare a percorsi di degustazione e assaggio e visitare mercati dedicati a prodotti locali. In compagnia di mostre ed eventi collaterali ma non meno importanti, come Alba sotterranea ovvero un percorso attraverso tre siti con la guida di un archeologo.

Umbria, tra olive e caldarroste

È in corso l'appuntamento con la 25esima edizione di Frantoi aperti, dal 29 ottobre al 27 novembre, l'occasione perfetta per osservare la trasformazione delle olive in olio. In una vera immersione tra le colline e il verde, per una passeggiata tra borghi e città d'arte con degustazioni, musica tra gli oliveti secolari, eventi e scampagnate in bicicletta. A Montecchio, invece, avrà luogo una sagra evento dedicata alle caldarroste, ma anche alla degustazione di vino e cibo tipico di montagna, l'ideale per una passeggiata tra i borghi umbri.

Orsana di Puglia e il Fucacoste

Un evento rituale noto come Fucacoste e cocce priatorje ovvero Falò e teste del Purgatorio, una ricorrenza legata all'importanza del fuoco, della luce e delle zucche. Durante tutta la giornata si daranno il cambio innumerevoli appuntamenti a partire dalla visita guidata del borgo, seguita da laboratori tematici per i bambini ribattezzati "La macchina del tempo" e "Caccia alla zucca", con esposizione dei progetti realizzati. A fine pomeriggio si accenderanno i fuochi lungo tutto il borgo, veri e propri falò sparsi in ogni zona realizzati con rami di ginestra e legname. La celebrazione offre l'occasione di degustare i dolcetti preparati appositamente, mentre le zucche intagliate verranno posizionate sul bordo delle finestre con una luce all'interno. Un evento che si distacca da Halloween ma crea un punto di connessione tra il regno dei vivi e quello dei defunti che potranno ritrovare la via di casa grazie alle zucche illuminate, appunto le cocce.

Lucca Comics

Per i genitori che hanno figli appassionati di fumetti ecco l'evento annuale da non perdere, il Lucca Comics & Games. L'occasione per ammirare tutto ciò che riguarda il mondo del fantasy, dei videogiochi, dei giochi da tavolo e di ruolo e molto altro. Una fiera di settore che cattura l'interesse di moltissimi visitatori, una fantastica possibilità per una gita tematica in compagnia dei piccoli di casa. Che potranno anche partecipare a laboratori tematici, ammirare l'estro creativo di autori e protagonisti, seguire gli eventi degli ospiti presenti e assistere alle rappresentazioni creative dei cosplay più amati. Con gare, show e raduni dedicati a questa pratica così seguita.

Treno del Foliage

Non proprio un evento ma la possibilità di effettuare una gita fuori porta approfittando di un'immersione totale nella natura e nei colori del foliage autunnale. Si tratta della linea ferroviaria Vigezzina-Centovalli, a scartamento ridotto e che collega Domodossola con Locarno in Svizzera. A bordo dei trenini bianchi e blu con maxi vetrate sarà facile ammirare i paesaggi mozzafiato della zona, tra vallate, boschi dai colori unici, abitazioni isolate, malghe abbandonate e pascoli con mucche e asni. Con la possibilità di effettuare una sosta esplorativa in uno dei tanti borghi di zona, così da innamorarsi delle realtà abitative immerse rispettosamente nella natura. Degustando prodotti tipici locali, abbracciando i ritmi pacifici tipici del foliage autunnale.