Halloween 2022, 5 castelli in cui dormire

Halloween è alle porte e non sapete come festeggiarlo sfruttando il lungo ponte a disposizione? Per questa edizione 2022 ecco l'idea vincente: dormire all'interno di un castello. Un'esperienza davvero unica e magica, tra le tante location affascinanti e misteriose a disposizione dove pernottare come veri regnanti. Torri, alte mura fortificate, ponti levatoi, armature e stanze segrete: ci sono tutti gli ingredienti per un'avventura unica in puro stile Halloween.

Tante le strutture e i castelli in grado di offrire questo servizio, mete affascinanti dove coniugare storia, cultura, cibi e profumi, con arredi e atmosfere d'altri tempi. Mura ricche di leggende e avventure dal ricco passato travagliato, dove non sarà così improbabile imbattersi nella presenza di anime vaganti. Una condizione necessaria per festeggiare Halloween, magari arricchito da luci d'atmosfera e zucche intagliate.

Castello di Cassano d'Adda, Lombardia

Collocato a ridosso del canale Muzza, il castello di Cassano d'Adda controllava e difendeva il passaggio delle merci. Un struttura imperiosa e vigile, conservata in ottimo stato, oggi anche un hotel dove poter soggiornare. Nato intorno all'anno 877 è stato sede dei Visconti e degli Sforza, oggetto di contesa tra Guelfi e Ghibellini, oltre che di ampliamenti strutturali per poi trasformarsi in carcere militare nel 1700. Dopo un lento declino ha ritrovato splendore e operatività nel XIX secolo come opificio, per poi trasformarsi in proprietà privata e affrontando lunghi lavori di restauro che hanno portato alla luce moltissimi affreschi di grande pregio. Soggiornarvi è un'esperienza ricca di fascino, come attraversare gli incredibili spazi dello stesso castello tra grandi saloni con soffitti a cassettoni e aree accoglienza confortevoli.

Castello delle Rocchette, Lazio

Nel Lazio ma a pochi passi dalla Toscana e dall'Umbria sorge questo castello unico, perché collocato sopra un masso tufaceo al centro di vallate lambite da delicati ruscelli. La struttura originaria, posizionata sopra un’alta rocca, con il tempo venne circondata da altre costruzioni con l'intento di realizzare un piccolo borgo. Il castello delle Rocchette è affittabile a grandi comitive, perfetto per i gruppi con bambini che così potranno godere completamente dell'atmosfera dell'antica struttura. La dimora, nota anche come castello della paura, per Halloween organizza allestimenti tematici con il supporto degli abitanti di zona, con la possibilità di visitare il borgo e le cantine locali.

Castello di Limatola, Campania

Nato come struttura difensiva della zona, il castello di Limatola vigila fiero dall'alto della collina sul territorio circostante bagnato dal fiume Volturno. Una location unica dove si respira ancora l'atmosfera vissuta nell’antichità, tra dame e cavalieri, con i fasti di un tempo. Un'esperienza magica sottolineata dalla presenza di arredi d'epoca, con colori e tessuti rappresentativi della zona. Una location adatta per la notte di Halloween, ma anche per gli amanti di arte e storia che potranno ammirare gli innumerevoli affreschi presenti.

Castello di Falconara, Sicilia

Dimora storia e intrigante è il castello di Falconara, all'interno del territorio di Butera in Sicilia, risalente al XV secolo e con un affaccio unico sul mare. La vecchia torre originaria, sorta per l'allevamento di falconi, venne affiancata da mura e altre costruzioni in difesa della zona e del territorio. All'interno del castello si sviluppano stanze e aree riccamente arredate, dove è possibile ammirare incredibili collezioni di ceramiche, dipinti e trofei di caccia. Mentre un ampio terrazzo esterno consente di ammirare il bellissimo panorama. La struttura storica ha subito ristrutturazioni e ampliamenti continui, che hanno contribuito a creare un insieme armonico e magico, perfetto per la notte di Halloween.

Castello di Gabiano, Piemonte

Vigile e attento davanti alla valle del Po ecco il castello di Gabiano situato in provincia di Alessandria, nel cuore del Monferrato e nato intorno all'VIII secolo. La collocazione strategica gli ha sempre consentito di vegliare sull'intera area, ma questo non gli ha impedito di finire vittima di scontri e sanguinose battaglie. Il restauro del castello, iniziato nel 1908, prosegue ancora oggi sotto l'occhio vigile dei proprietari attuali. La location vanta la presenza di un labirinto davvero unico, collocato all'interno del parco della stessa dimora, per un'esperienza intrigante e davvero misteriosa.