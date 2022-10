Oroscopo settimana dal 10 al 16 ottobre 2022

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica e, anche per i partner più rodati, potrebbero esserci problemi di comunicazione. Più interessante la sfera lavorativa, dove potrebbero esservi delle piccole gratificazioni economiche.

Toro

Settimana mediamente tranquilla, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia promette una buona intesa fra i partner, anche se forse poco creativa sul fronte più passionale del rapporto. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di puntare su nuovi progetti.

Gemelli

Sette giorni decisamente energici, quelli promessi dai pianeti ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa garantisce una grande grinta ai partner, soprattutto sul fronte più passionale del rapporto, ma non mancheranno nemmeno momenti di dolce romanticismo. In ambito lavorativo, invece, è arrivato il momento di tentare nuove strade.

Cancro

Un oroscopo non troppo eccitante, ma privo di grandi preoccupazioni, quello concesso dagli astri ai nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso non offre grande romanticismo, anche se fra i partner non mancheranno brevi momenti di sperimentazione. In ufficio, nel frattempo, è meglio evitare discussioni con colleghi e superiori.

Leone

Settimana interessante, quella promessa dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa offre ai partner momenti di intrigante intesa, sia con attimi di puro romanticismo che con momenti di improvvisa passione. Un po' più rallentata è la vita in ufficio, dove potrebbero verificarsi piccoli battibecchi con un un collega.

Vergine

Sette giorni tranquilli, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita amorosa non offre un enorme romanticismo, ma i partner sapranno comunque instaurare una buona comunicazione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, potrebbero arrivare novità per contratti e mansioni.

Bilancia

Un oroscopo davvero molto interessante, quello promesso dagli astri ai nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa procede a gonfie vele, sia con un innato romanticismo che con momenti di improvvisa passione. Meno energica è la sfera lavorativa, dove i tempi non sono ancora ideali per chiedere degli aumenti.

Scorpione

Sette giorni non troppo movimentati, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso offre momenti di intrigante malizia, ma il romanticismo potrebbe risultare abbastanza latitante. In ambito professionale, invece, il momento è ideale per liberare la propria creatività.

Sagittario

Settimana non troppo energica, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia offre momenti di breve romanticismo, ma ai partner potrebbe mancare quello slancio passionale in più. In ufficio, nel frattempo, cala la grinta a propria disposizione per portare a termine un importante progetto.

Capricorno

Un oroscopo abbastanza tranquillo, quello concesso dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. La sfera sentimentale si caratterizza per un maggiore romanticismo, ma il versante più fisico del rapporto appare ancora abbastanza noioso. In ambito lavorativo, nel mentre, bisogna recuperare qualche compito a lungo rimasto in sospeso.

Acquario

Sette giorni interessanti, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa si caratterizza per un buon romanticismo fra i partner, ma non mancheranno nemmeno momenti di maggiore passione. In ufficio, invece, qualche intoppo quotidiano potrebbe alimentare una forte noia.

Pesci

Settimana senza troppi intoppi, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. Un maggiore romanticismo potrebbe aiutare le coppie consolidate, ma la possibilità di piccoli screzi rimane sempre in agguato. In ambito professionale, nel frattempo, è giunto il momento di essere più creativi.