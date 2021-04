Oroscopo settimana dal 12 al 18 aprile 2021

Ariete

Un oroscopo ancora molto energico, quello garantito dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia è avvolta da un buon romanticismo e i partner potranno approfittare anche di una buona capacità di dialogo, utile per risolvere qualche discussione recente. In ufficio, invece, arrivano piccole gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni di miglioramento, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa diventa più romantica: i partner saranno pronti a vivere un nuovo coinvolgimento, molto più intimo. In ambito lavorativo, si potrebbe verificare qualche intoppo comunicativo, ma nulla di grave.

Gemelli

Settimana molto promettente, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso è passionale e romantico, mentre i single potranno certamente lanciarsi nella ricerca di nuove conquiste. La sfera professionale è molto creativa e premia le intuizioni insolite per la risoluzione dei problemi.

Cancro

Qualche intoppo di troppo, quello previsto dall'oroscopo per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non si rivela particolarmente intima, con i partner forse distratti rispetto alle reciproche esigenze. In ufficio, nel frattempo, non bisogna alimentare discussioni per questioni futili con colleghi e superiori.

Leone

Settimana di alta e bassi, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non vede grand intoppi, con i partner davvero in sintonia sia sul fronte romantico che su quello più fisico del rapporto. In ambito lavorativo, però, le entrate potrebbero rivelarsi limitate.

Vergine

Sette giorni non pienamente ricchi, ma nemmeno preoccupanti, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. L'ambito relazionale offre un medio romanticismo, ma i partner dovranno impegnarsi maggiormente nel dialogo, un po' carente nelle ultime settimane. Sul fronte lavorativo, invece, meglio dedicarsi a compiti amministrativi.

Bilancia

Un oroscopo un po' rallentato, ma con qualche elemento di novità, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non assicura un eccessivo romanticismo fra gli innamorati, ma non mancheranno dei momenti di improvvisa passione. Sul fronte professionale, nel frattempo, spazio a piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni un po' raffermi, ma non per questo preoccupanti, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa non risulterà particolarmente passionale, anche se i partner potranno approfittare di buone capacità comunicative. In ambito lavorativo, invece, bisogna limitare le tensioni con colleghi e superiori.

Sagttario

Settimana interessante, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa sembra procedere senza grandi intoppi, con i partner che potranno approfittare di una grande capacità di dialogo. In ambito lavorativo, invece, spazio a nuovi progetti.

Capricorno

Sette giorni un po' statici, ma non per questo preoccupanti, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia suggerisce attenzione nelle discussioni, tuttavia non mancheranno dei momenti più romantici. In ufficio, invece, è meglio dedicarsi ai compiti maggiormente di routine.

Acquario

Un oroscopo ancora promettente, quello concesso dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa risulta romantica e cresce la comunicazione con il partner, ma non mancheranno dei momenti dominati dalla passione. Sul lavoro, nel frattempo, è la creatività ad aver la meglio.

Pesci

Settimana di piccole novità, ma non ancora al massimo delle proprie forze, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia suggerisce dei momenti di buon romanticismo, ma non mancherà qualche piccolo battibecco. In ambito lavorativo, invece, è tempo di impostare nuovi obiettivi.