Oroscopo settimana dal 12 al 18 settembre 2022

Ariete

Un oroscopo ancora molto interessante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia offre una buona grinta, soprattutto sul versante più fisico del rapporto, mentre i single sono pronti a lanciarsi nella conquista. In ambito lavorativo, invece, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Toro

Settimana senza grandi intoppi, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa non offre una grande passione, ma fra i partner non mancheranno momento di delicato e improvviso romanticismo. In ufficio, nel frattempo, bisogna prestare attenzione alle discussioni con colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni promettenti, quelli offerti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La grinta anima la coppia, con momenti di passione improvvisi e il desiderio di lanciarsi nella sperimentazione. Sul fronte lavorativo, nel mentre, è arrivato il momento di sfoderare il massimo della creatività.

Cancro

Un oroscopo tranquillo, ma forse un po' noioso, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia garantisce un buon dialogo fra i partner, ma potrebbero mancare momenti di romanticismo e passione. In ufficio, invece, bisogna prestare attenzione a possibili discussioni con colleghi e superiori.

Leone

Settimana priva di troppe preoccupazioni, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa offre una media passione, mentre i single troveranno il coraggio di lanciarsi nella conquista. In ambito lavorativo, invece, bisogna pensare a nuovi progetti.

Vergine

Sette giorni non troppo energici, ma senza grandi intoppi, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita sentimentale non si caratterizza per un grande romanticismo, ma non mancheranno degli improvvisi momenti di energia fra i partner. In ufficio, nel frattempo, è sempre consigliato tenere a bada la propria proverbiale pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo altalenante, ma tutt'altro che complesso, quello previsto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia appare un po' priva di passione, anche se fra i partner non mancheranno dei momenti romantici. In ambito lavorativo, invece, sarà necessario prestare maggiore attenzione agli investimenti.

Scorpione

Sette giorni tranquilli, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa non si rivela particolarmente intensa, con una passione molto altalenante, tuttavia i single potrebbero fare buoni incontri. In ufficio, invece, è arrivato il momento di recuperare un compito rimasto in sospeso da tempo.

Sagittario

Settimana non troppo grintosa, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non garantisce una grande passione ai partner, i quali potrebbero apparire distratti a causa dei numerosi impegni quotidiani. Sul fronte professionale, invece, arrivano novità relative a inediti progetti.

Capricorno

Un oroscopo ancora altalenante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non regala un romanticismo estremo, tuttavia i partner saranno in grado di migliorare la loro comunicazione. In ambito professionale, nel mentre, è necessario pianificare nuovi progetti.

Acquario

Sette giorni privi di troppi stress, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita sentimentale si rivela famelica e passionale, con i partner pronti a sperimentare numerose fantasie. Sul lavoro, nel frattempo, è tempo di approfittare di una buona creatività.

Pesci

Settimana senza grandi intoppi, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela pacifica, forse non eccessivamente romantica. Sul lavoro, invece, si potranno stringere nuove alleanze e superare problemi recenti nella comunicazione con i colleghi.