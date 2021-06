Oroscopo della settimana dal 14 al 20 giugno 2021

Ariete

Un oroscopo abbastanza energico, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia assicura una buona comunicazione con i partner, ma potrebbe mancare un tocco di romanticismo. In ufficio arrivano invece nuovi progetti.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, queli offerti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. Il romanticismo accompagna la vita di coppia, ma mancherà uno slancio in più sul fronte fisico del rapporto. In ambito professionale, meglio non fissare obiettivi impossibili.

Gemelli

Settimana decisamente serena, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa offre una buona sintonia fra i partner e torna anche un maggiore desiderio di sperimentazione. Sul fronta lavorativo, invece, potrebbero giungere notizie in tema di contratti.

Cancro

Un oroscopo molto romantico, ma con qualche piccolo problema da risolvere, quello voluto dalle stelle per il Cancro. La vita di coppia offre una buona intimità fra i partner, ma piccole discussioni potrebbero essere all'ordine del giorno. In ufficio è invece necessario non mostrarsi eccessivamente pignoli.

Leone

Settimana energica, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non appare eccessivamente romantica, ma i partner potranno comunque lanciarsi nella sperimentazione più maliziosa. In ufficio, nel frattempo, arrivano novità su un importante progetto.

Vergine

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma forse poco entusiasmanti, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia offre ancora una buona intesa fra i partner, anche se la comunicazione può essere migliorata. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, meglio non avanzare pretese eccessive verso colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo di piccole soddisfazioni, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso garantisce una buona intesa fra i partner, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, nel mentre, arrivano novità su un progetto da tempo fermo.

Scorpione

Settimana con qualche ostacolo, ma anche qualche sorpresa, quella in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia appare ancora poco romantica, tuttavia non mancheranno dei momenti di passione fra i partner. In ambito professionale, nel frattempo, sarà necessario frenare la propria aggressività.

Sagittario

Sette giorni un po' noiosi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non appare particolarmente movimentata, forse a causa dei partner distratti da questi lavorative. In ufficio, nel frattempo, è meglio dedicarsi a compiti non eccessivamente creativi.

Capricorno

Settimana di alti e bassi, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso non offre un grande romanticismo, con i partner chiamati a investire maggiormente sul fronte della comunicazione. In ambito professionale, nel mentre, si consiglia di evitare richieste estreme verso colleghi e superiori.

Acquario

Un oroscopo privo di grandi intoppi, quello assicurato dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia offre una buona comunicazione fra i partner, ma il fronte più passionale del rapporto richiede ancora attenzione. La vita professionale non vede invece particolari ostacoli.

Pesci

Sette giorni rilassati, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso garantisce una buona intesa fra i partner, tuttavia servirà maggiore impegno sul fronte più passionale del rapporto. In ambito lavorativo, nel frattempo, meglio fuggire da discussioni futili per questioni banali.