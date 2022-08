Oroscopo settimana dal 15 al 21 agosto 2022

Ariete

Un oroscopo abbastanza fortunato, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizzerà per un ritrovato romanticismo, ma non mancheranno possibilità di conquista per i single. In ufficio, invece, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa si rivela molto comunicativa, con i partner pronti a superare qualche battibecco recente e rinnovare la loro sintonia. Sul fronte professionale, nel frattempo, il momento è ideale per pensare a un nuovo progetto.

Gemelli

Settimana senza grandi preoccupazioni, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa offre una buoan sintonia con il partner, anche sul versante più fisico del rapporto. In ambito lavorativo, invece, si vivrà un momento particolarmente creativo e ingegnoso.

Cancro

Un oroscopo abbastanza soddisfacente, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non appare eccessivamente romantica, ma i partner potranno comunque approfittare di una buona grinta. In ufficio, nel frattempo, bisogna evitare le discussioni con colleghi e superiori.

Leone

ette giorni energici, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa si rivela molto famelica e maliziosa, anche se fra i partner non mancheranno dei piacevoli momenti di romanticismo. Sul fronte professionale, invece, spazio a nuovi e ambiziosi progetti.

Vergine

Settimana di alti e bassi, quella offerta dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, ma i partner troveranno comunque il modo di sorreggersi a vicenda. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisognerà imparare a rispettare le idee altrui.

Bilancia

Un oroscopo mediamente tranquillo, ma con qualche ostacolo da superare, quello voluto dalle stelle per i nati nella Bilancia. L'ambito amoroso non si rivela particolarmente grintoso, ma i partner potranno comunque approfittare di un buon romanticismo. In ufficio, nel mentre, bisognerà prestare attenzione agli sprechi di denaro.

Scorpione

Settimana non troppo accesa, ma priva di grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa non appare troppo romantica, ma i partner sapranno comunque approfittare di piccoli momenti di passione. Sul fronte professionale, invece, spazio a nuovi investimenti.

Sagittario

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia si rivela più fisica che romantica, i single sono invece pronti a lanciarsi nella conquista. In ambito lavorativo, nel frattempo, è necessario porre le basi per un obiettivo che verrà raggiunto in autunno.

Capricorno

Un oroscopo ancora poco energico, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa vede un miglioramento rispetto alle scorse settimane, ma fra i partner è ancora necessario molto impegno reciproco. Nel frattempo, in ufficio è meglio evitare di lanciarsi in battibecchi per questioni futili.

Acquario

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia non promette giornate particolarmente intense, anche per un calo del romanticismo fra i partner. Più interessante la vita professionale, dove si avvistano all'orizzone nuovi progetti.

Pesci

Settimana relativamente tranquilla, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa si rivela intrigante e anche maliziosa, però non troppo romantica. In ambito lavorativo, invece, bisogna fissare le fondamenta di un progetto che verrà lanciato nel tardo autunno.