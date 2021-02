Oroscopo settimana dal 15 al 21 febbraio 2021

Ariete

Un oroscopo ancora soddisfacente, quello garantito dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia regala un buon romanticismo, ma non mancheranno momenti di intrigante e maliziosa sperimentazione. In ufficio, invece, è giunto il momento di accelerare il raggiungimento di un importante obiettivo.

Toro

Sette giorni tranquilli, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre buona grinta ai partner, sopprattutto sul versante più passionale del rapporto, ma serve un'attenzione maggiore al diaologo. Sul lavoro, nel frattempo, meglio non alimentare discussioni.

Gemelli

Settimana fortificante, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa assicura una buona intesa fra i partner, con la possibilità di approfittare di momenti incredibilmente romantici. In ufficio, nel frattempo, la creatività avrà la meglio.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa può approfittare di una buona grinta, ma il dialogo con i partner dovrà essere decisamente migliorato. In ambito professionale, invece, bisognerà evitare critiche eccessive nei confronti di colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni ancora un po' statici, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso richiede ai partner una maggiore concentrazione sul dialogo, evitando accuse reciproche per motivazioni davvero futili. Anche in ufficio, inoltre, bisognerà cercare di evitare i conflitti.

Vergine

Settimana abbastanza tranquilla, ma priva di grandi novità, quella voluta dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non apparirà eccessivamente romantica, ma non mancheranno momenti di intrigante passione fra i partner. Sul fronte lavorativo, invece, bisogna concentrarsi maggiormente sulla gestione delle finanze.

Bilancia

Un oroscopo molto promettente, quello offerto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia si rivela romantica e molto profonda, con una buona capacità di dialogo fra gli innamorati. In ufficio, nel frattempo, verrà sicuramente riconosciuto l'impegno per un recente progetto.

Scorpione

Settimana senza grandi intoppi, quella in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione, seppur con qualche piccola sfida da superare. In amore prevalgono i buoni sentimenti, ma i partner potrebbero soffrire uno slancio meno passionale rispetto al solito. Sul lavoro, nel frattempo, spazio ai compiti più creativi.

Sagittario

Sette giorni promettenti, quelli proposti dalle stelle ai nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa offre una buona sintonia fra gli innamorati, tuttavia il versante fisico del rapporto potrebbe risultare meno soddisfacente rispetto al solito. In ufficio, nel mentre, potrebbero giungere delle gratificazioni economiche.

Capricorno

Settimana di alti e bassi, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia offre una buona grinta ai partner, ma la passione potrebbe non essere accompagna da altrettanto romanticismo. Sul lavoro, invece, è tempo di incentivare il dialogo e prestare maggiore attenzione a colleghi e superiori.

Acquario

Altro oroscopo energico, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia regala momenti di intrigrante intimità fra i partner, dove il romanticismo avrà di certo la meglio. In ambito lavorativo, invece, sono attese promozioni oppure aumenti di stipendio.

Pesci

Sette giorni tranquilli, quelli che attendono i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa si rivela molto passionale, con i partner pronti a sperimentare numerose fantasie, ma potrebbe al contempo risultare poco romantica. Sul lavoro, nel frattempo, arrivano nuovi obiettivi da raggiungere.