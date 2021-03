Oroscopo settimana dal 15 al 21 marzo 2021

Ariete

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa si rinnova con un'inedita passione, pronta a regolare momenti di stimolante intimità. Manca però un po' di romanticismo, soprattutto nelle coppie più rodate. Nessun intoppo, invece, in ambito lavorativo.

Toro

Settimana all'insegna delle emozioni, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia si rivela estremamente romantica, con i partner pronti a passi importanti per la loro coppia. Sul fronte professionale, invece, bisognerà evitare di avanzare pretese verso i propri colleghi.

Gemelli

Sette giorni energici, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La passione caratterizzerà la vita di coppia, con momenti di sperimentazione mai provati prima. Buone possibilità anche per i single in cerca di facili avventure. In ufficio, nel frattempo, si potrà mettere alla prova la propria creatività.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, ma non privo di momenti distensivi, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia offre momenti di buon romanticismo con il partner, ma molto deve essere fatto sul fronte della passione. Sul lavoro, nel frattempo, meglio non alimentare battibecchi per questioni futili.

Leone

Settimana in miglioramento, quella prevista dagli astri per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia garantisce momenti di maggiore passione, mentre i single potrebbero trovarsi in situazioni intriganti. Più rallentato il fronte lavorativo, dove potrebbero persistere dei problemi di comunicazione.

Vergine

Sette giorni intriganti, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso offre un buon romanticismo, utile ai partner anche per risolvere alcuni battibecchi recenti. In ufficio, nel frattempo, si suggerisce di prestare maggiore attenzione al miglioramento delle routine quotidiane.

Bilancia

Un oroscopo promettente, quello offerto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa offre dei momenti di intensa passione, intervallati da qualche piccola ma superabile incomprensione con il partner. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero essere in arrivo delle gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni privi di grandi intoppi, ma con qualche ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. Nella coppia non manca il romanticismo, ma potrebbe verificarsi un piccolo calo nella grinta passionale. In ufficio, nel frattempo, il momento non è ancora roseo per pretendere un aumento.

Sagittario

Settimana priva di grandi preoccupazioni, ma forse non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa offre momenti di inedita sperimentazione intima, tuttavia bisognerà migliorare il dialogo con il partner. Sul lavoro, invece, spazio alla creatività.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa appare intima e romantica, ma bisognerà prestare attenzione a qualche piccola discussione con il partner. In ambito professionale, nel frattempo, meglio concentrarsi sui compiti di routine.

Acquario

Sette giorni ancora promettenti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia offre momenti di maliziosa sperimentazione, ma potrebbe mancare uno slancio più romantico all'interno della coppia. In ufficio, invece, giungono novità sul fronte dei compensi.

Pesci

Una settimana tranquilla, quella garantita dall'oroscopo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia offre momenti di inedito romanticismo, ma la passione potrebbe risultare sotto le aspettative. In ambito lavorativo, nel frattempo, giungono novità in merito a un progetto.