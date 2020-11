Oroscopo settimana dal 16 al 22 novembre 2020

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, ma privo di grandi preoccupazioni, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per un ridotto romanticismo, ma non mancheranno momenti di grintosa passione. Sul lavoro, invece, nuovi progetti sono in arrivo.

Toro

Sette giorni di sfide, e di qualche soddisfazione, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso regalerà una buona malizia fra gli innamorati, tuttavia sarà necessario migliorare la comunicazione. In ambito lavorativo, nel frattempo, attenzione ai cali di concentrazione.

Gemelli

Settimana promettente, quella voluta dai Pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa è ancora avvolta da un grande romanticismo, ma non mancheranno momenti di intrigante passione. Qualche intoppo in più sul lavoro, dove sarà necessario migliorare la comunicazione.

Cancro

Un oroscopo impegnativo, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso richiede grande attenzione fra i partner, soprattutto sul fronte della comunicazione. Qualche soddisfazione in più in ufficio, dove sarà possibile impostare un nuovo progetto.

Leone

Sette giorni abbastanza rilassati, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa concede ancora una grande passione, che si concentrerà soprattutto sul fronte fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, vi saranno piccoli spazi per testare la propria creatività.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia offre buone possibilità di sperimentazione ai partner, anche se la comunicazione dovà essere migliorata. Sul lavoro, nel frattempo, non bisognerà dimostrarsi troppo pignoli nei confronti dei propri colleghi.

Bilancia

Un oroscopo ancora molto romantico, quello garantito dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso garantisce una buona intesa fra i partner, anche se potrebbe mancare grande fantasia sul fronte più intimo del rapporto. In ufficio spazio a piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni energici, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La coppia sarà in grado di impostare nuovi e importanti obiettivi, grazie anche a un'arricchente capacità comunicativa. In ambito professionale, invece, si potrà mettere alla prova la propria creatività.

Sagittario

Settimana di alti e bassi, ma senza grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa regala momenti di intrigante passione, ma la comunicazione fra i partner richiede ancora qualche sforzo in più. Grande calma è richiesta in ufficio, dove bisognerà evitare delle decisioni affrettate.

Capricorno

Un oroscopo tranquillo, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso promette una buona intesa fra i partner, con la possibilità anche di lanciarsi in dialoghi profondi. In ufficio, nel frattempo, giungeranno ottime notizie sul fronte di stipendi e compensi.

Acquario

Sette giorni di ottime opportunità, ma anche di qualche sfida da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa offre molta grinta sul versante più fisico del rapporto, ma non mancheranno dei momenti di soddisfacente romanticismo. Sul lavoro, invece, attenzione al rapporto con colleghi e superiori.

Pesci

Settimana senza troppe preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa garantisce una buona intesa con il partner, soprattutto sul fronte più comunicativo del rapporto. In ambito professionale, invece, è tempo di pensare a un nuovo progetto.