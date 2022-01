Oroscopo settimana dal 17 al 23 gennaio 2022

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, ma non privo di qualche piccola novità, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non offre un grande romanticismo, tuttavia i single potranno lanciarsi in maliziose avventure. In ufficio, invece, è tempo di puntare sulla comunicazione.

Toro

Sette giorni promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre un buon romanticismo alle coppie consolidate, anche se ai partner sarà richiesto un dialogo migliore. In ambito professionale, invece, meglio non mostrarsi troppo aggressivi verso colleghi e collaboratori.

Gemelli

Settimana abbastanza soddisfacente, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia non offre una grande passione fra i partner, tuttavia si potrà approfittare di una buona comunicazione. In ufficio, nel frattempo, via libera alla creatività.

Cancro

Un oroscopo ancora un po' stanco, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso non regala ancora un grande romanticismo, mentre la grinta più passionale sembra ancora latitare. Sul fronte lavorativo, però, si potrà portare a termine un importante progetto.

Leone

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera di coppia richiede grande ascolto fra i partner, ma non mancheranno improvvisi momenti di passione. In ambito professionale, invece, potrebbero giungere piccole gratificazioni economiche.

Vergine

Settimana mediamente stabile, quella offerta dagli astri ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non offre una grande passione, tuttavia non mancheranno momenti di buon romanticismo. In ufficio, nel frattempo, sarà necessario gestire qualche imprevista urgenza.

Bilancia

Un oroscopo di medio tenore, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non appare particolarmente romantica, ma i partner potranno comunque lanciarsi in una proficua sperimentazione intima. In ambito professionale, invece, servirà grinta per raggiungere un importante traguardo.

Scorpione

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa non sembra particolarmente romantica, ma fra i partner non mancheranno momenti di improvvisa malizia. In ufficio, invece, si potrà approfittare di un buon dialogo con colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana grintosa, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La sfera di coppia offre una grande malizia, una caratteristica che sarà condivisa anche dai single in cerca di facili avventure. Sul fronte professionale, invece, bisognerà evitare conversazioni aggressive con i propri superiori.

Capricorno

Un oroscopo ancora romantico, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia si caratterizza per un'ottima sintonia mentale fra i partner, anche se ancora molto deve essere fatto in termini di passione. Sul lavoro, nel frattempo, spazio a nuovi progetti.

Acquario

Sette giorni un po' altalenanti, ma senza grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa non appare estremamente romantica, ma non mancheranno momenti di desiderio reciproco fra i partner. In ambito professionale, invece, potrebbe arrivare una piccola promozione.

Pesci

Settimana positiva, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa si caratterizza per una buona sintonia fra i partner, anche se potrebbe mancare quel passo in avanti in più per consolidare la relazione. In ufficio, nel mentre, arrivano importanti gratificazioni economiche.