Oroscopo settimana dal 17 al 23 ottobre 2022

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non appare particolarmente romantica e, fatto non da poco, fra i partner vi potrebbero essere problemi di comunicazione. Migliore è la performance lavorativa, con promozioni all'orizzonte.

Toro

Sette giorni tranquilli, quelli garantiti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre una media intesa fra i partner, anche se potrebbero mancare dei momenti di inebriante passione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di liberare un po' di creatività.

Gemelli

Settimana energica, quella concessa dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si rivela decisamente passionale, con i partner pronti a sperimentare numerose fantasie. In ambito professionale, nel frattempo, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo senza troppi intoppi, ma nemmeno grandi conquiste, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si caratterizza per una buona intesa fra i partner, ma manca quel pizzico di malizia in più. In ufficio, nel mentre, è necessario accelerare i tempi per rispettare un'importante scadenza.

Leone

Sette giorni abbastanza gratificanti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa offre una buona sintonia fra i partner e vi saranno anche dei momenti di stuzzicante passione. Qualche intoppo in più in ambito lavorativo, dove sarà necessario evitare discussioni con colleghi e superiori.

Vergine

Settimana senza grandi ostacoli, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La sfera di coppia si rivela abbastanza appassionata, anche se la routine quotidiana potrebbe limitare la fantasia. Sul fronte lavorativo, nel mentre, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo pignoli nei confronti dei propri colleghi.

Bilancia

Un oroscopo molto promettente, quello offerto dagli astri ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia si rivela decisamente romantica, con i partner pronti anche a costruire un buon dialogo reciproco. In ambito professionale, tuttavia, bisogna prestare attenzione alle spese.

Scorpione

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma non troppo energici, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa garantisce un medio romanticismo ai partner, ma mancherà quell'intesa più fisica nel rapporto. In ufficio, nel frattempo, bisogna puntare tutto sulla creatività.

Sagittario

Sette giorni di alti e bassi, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia concede una media sintonia fra i partner, ma vi saranno poche garanzie sul fronte più passionale del rapporto. In ambito professionale, nel mentre, è necessario rivedere le proprie priorità.

Capricorno

Un oroscopo un po' noioso, ma privo di grandi intoppi, quello promesso dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. La sfera sentimentale regala un medio romanticismo, ma i partner saranno più presi dalle loro questioni quotidiane che dalla passione. La vita professionale, invece, presenta delle sfide.

Acquario

Sette giorni interessanti, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela molto romantica e, ancora, i partner potranno approfittare di un buon dialogo reciproco. In ufficio, nel frattempo, si solidificano i rapporti all'interno del proprio team.

Pesci

Settimana senza grossi intoppi, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa offre una buona intesa fra i partner, con anche momenti di dolce romanticismo. Sul fronte professionale, nel frattempo, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.