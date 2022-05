Oroscopo settimana dal 2 all'8 maggio 2022

Ariete

Un oroscopo caratterizzato da un grande romanticismo, quello in arrivo per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia offre infatti una buona intesa fra i partner, mentre i single saranno pronti a lanciarsi in nuove avventure. In ufficio, invece, è meglio non avanzare pretese irrealizzabili a colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa offre una buona intesa fra i partner, tuttavia potrebbe mancare uno slancio passionale in più. In ambito professionale, nel frattempo, sono in arrivo piccole gratificazioni economiche.

Gemelli

Settimana abbastanza interessante, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa garantisce un buon romanticismo e non mancheranno nemmeno momenti più passionali fra i partner. Sul fronte lavorativo, invece, meglio non farsi guidare troppo dall'istinto.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non offre un eccessivo romanticismo ai partner, tuttavia non vi saranno nemmeno grandi battibecchi. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di preparare un nuovo progetto.

Leone

Sette giorni di alti e bassi, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa regala una maggiore intesa fra i partner, tuttavia il versante più passionale della coppia non offrirà grandi emozioni. Sul fronte lavorativo, nel mentre, meglio recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Vergine

Settimana abbastanza stabile, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia risulta abbastanza soddisfacente, anche se potrebbero non mancare dei piccoli battibecchi fra i partner. In ufficio, nel frattempo, meglio non sollevare polemiche per eccessiva pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo mediamente interessante, quello concesso dagli astri ai nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa potrebbe apparire meno romantica rispetto al solito, ma i partner potranno comunque approfittare di una buona intesa. In ambito professionale, invece, è arrivato il momento di pensare a un progetto futuro.

Scorpione

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia appare più maliziosa rispetto al solito, una caratteristica che coinvolgerà anche i single, pronti a lanciarsi in nuove avventure. Sul fronte lavorativo, nel mentre, serve più creatività.

Sagittario

Settimana mediamente stabile, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non regala ancora emozioni estremamente intense, ma tornerà fra i partner un medio romanticismo. Sul lavoro, nel frattempo, è meglio puntare su compiti molto remunerativi.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dagli astri ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia è mediamente maliziosa, ma potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più. In ambito professionale, invece, è necessario non dimostrarsi troppo opprimenti nei confronti di colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni mediamente soddisfacenti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa regala un rinnovato romanticismo, ma molto può essere ancora fatto sul fronte più passionale del rapporto. In ufficio, nel mentre, sono in arrivo delle gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana intrigante, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa offre una grande intesa fra i partner, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. Sul fronte professionale, invece, meglio non dimenticare scadenze o procrastinare compiti.