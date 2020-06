Oroscopo settimana dal 22 al 28 giugno 2020

Ariete

Un oroscopo ancora all'insegna del romanticismo, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. Le coppie consolidate potranno rafforzare il loro rapporto, in vista di un progetto futuro, mentre i single si lanceranno nella conquista. Purtroppo complessa la comunicazione in ufficio.

Toro

Sette giorni mediamente appaganti, ma con qualche ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia garantisce dei momenti di improvvisa passione, ma qualche battibecco potrebbe essere dietro l'angolo. In ambito lavorativo, invece, sono in arrivo gratificazioni economiche.

Gemelli

Settimana dedicata ai sentimenti, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. Il romanticismo è ancora forte all'interno delle coppie stabili, tra piccole sorprese quotidiane e cene a lume di candela. Più complessa la vita in ufficio: sarà necessario dimostrare molta pazienza nei confronti dei colleghi.

Cancro

Un oroscopo in netto miglioramento, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. Grandi passi in avanti sul fronte della comunicazione all'interno della coppia, con i partner pronti a superare qualche dissidio recente. In ambito lavorativo, invece, è invece necessario evitare battibecchi per questioni banali.

Leone

Sette giorni ricchi di passione, ma con qualche ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa favorisce i single, pronti a lanciarsi in mille conquiste e passioni di una notte sola. Sul fronte lavorativo, è invece necessario migliorare la comunicazione con i colleghi e con i superiori.

Vergine

Settimana di piccole sfide, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. Poco appagante potrebbe risultare l'ambito amoroso, soprattutto sul versante fisico del rapporto, per mancanza d'inventiva. Decisamente migliore la vita professionale, con piccole sorprese economiche.

Bilancia

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La coppia può ancora godere di giorni di grande intesa e complicità, tuttavia serve più creatività sul versante più intimo del rapporto. In ufficio, nel frattempo, è necessario migliorare la comunicazione con colleghi e superiori.

Scorpione

Sette giorni abbastanza stabili, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso non offre momenti di grande passione, tuttavia i single potranno comunque approfittare di una buona capacità di conquista. In ambito professionale, spazio invece ai compiti più creativi.

Sagittario

Un oroscopo ancora rallentato, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso risulta poco complice e romantico, i partner sembrano essere distratti da altre questioni personali. Sul fronte professionale, il momento potrebbe non essere propizio per richiedere una promozione o un aumento di stipendio.

Capricorno

Settimana interessante, quella prevista dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia regala qualche momento di intrigante passione, tuttavia è necessario migliorare la comunicazione con la persona amata. Sul fronte lavorativo, arriveranno conferme per un importante progetto da avviare entro fine estate.

Acquario

Sette giorni abbastanza rilassanti, seppur con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia regala ancora un buon romanticismo, utile ai partner per rinnovare l'intersa reciproca. La quotidianità in ufficio, nel frattempo, potrebbe apparire più lenta del solito.

Pesci

Un oroscopo energico e ricco di nuove proposte, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso offre moltissime possibilità di sperimentazione, con i partner ben disposti a svecchiare la loro vita intima. In ufficio, nel mentre, spazio ai compiti più creativi.