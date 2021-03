Oroscopo settimana dal 22 al 28 marzo 2021

Ariete

Un oroscopo grintoso, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia presenta qualche intoppo sul fronte del romanticismo, ma non mancheranno momenti di interessante sperimentazione. Buone prospettive, invece, in ambito lavorativo.

Toro

Sette giorni dalle buone prospettive, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre un buon romanticismo agli innamorati, così come una grande inclinazione al dialogo. Meno soddisfacente è la vita in ufficio, dove i compiti quotidiani potranno apparire noiosi.

Gemelli

Settimana promettente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso offre una grande passione sia alle coppie consolidate che ai single in cerca di facili divertimenti. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, servirà investire più risorse nel dialogo con colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, ma anche di buone prospettive di miglioramento, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia offre un ottimo romanticismo ai partner, ma il versante più fisico del rapporto rischia di essere dimenticato. In ufficio, invece, attenzione agli eccessi di aggressività con colleghi e superiori.

Leone

Una settimana di piccoli miglioramenti in arrivo, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera di coppia si caratterizzerà per una rinnovata passione, un periodo da dedicare all'intimità e alla sperimentazione. Sul fronte lavorativo ancora qualche intoppo a livello di entrare, ma nulla di eccessivamente preoccupante.

Vergine

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli proposti dagli astri ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si caratterizza per un buon dialogo fra gli innamorati, anche se potrebbe mancare uno slancio più fisico al rapporto. In ufficio, invece, è tempo di pianificare un nuovo progetto.

Bilancia

Un oroscopo interessante, quello riservato dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso si rivela molto malizioso, con la possibilità di sperimentare delle fantasie del tutto inedite, ma bisognerà impegnarsi maggiormente sulla comunicazione. Sul fronte professionale, nel frattempo, arrivano delle gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa si rivela romantica ma poco grintosa, con poche chances per tramutare in realtà una fantasia da tempo insistente. In ambito lavorativo, invece, arriva un nuovo slancio per i lavori più creativi.

Sagittario

Settimana abbastanza tranquilla, quella che attende i nati nel segno del Sagittario. L'ambito di coppia si rivela decisamente passionale ma poco romantico, anche perché i partner devono affrontare qualche piccolo ostacolo comunicativo. Sul fronte professionale, invece, sono in arrivo nuove entrate.

Capricorno

Un oroscopo mediamente soddisfacente, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa garantisce una buona sintonia fra gli innamorati, anche se l'interazione rischia di risultare poco fisica. In ufficio, invece, bisognerà evitare di sollevare discussioni per questioni di poco conto.

Acquario

Sette giorni ancora promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa si caratterizza per una grande e maliziosa grinta, una caratteristica che aiuterà anche i single in cerca di avventure. In ambito professionale, nel frattempo, arrivano nuovi ed entusiasmanti progetti.

Pesci

Settimana romantica, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela molto intensa e intima, con i partner pronti a lanciarsi in un piacevole dialogo. In ambito professionale, nel frattempo, il momento è perfetto per far fluire la propria creatività.