Oroscopo settimana dal 24 al 30 ottobre 2022

Ariete

Un oroscopo in lenta ripresa, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rinvigorisce con una nuova energia, che coinvolgerà soprattutto il versante più fisico del rapporto, tuttavia manca ancora quel pizzico di romanticismo in più. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere novità in tema di contratti.

Toro

Settimana complessa, quella prevista dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa non si rivela particolarmente passionale, perché i partner appaiono distratti e vi sono difficoltà di comunicazione nella coppia. Più interessante la vita lavorativa, con un nuovo progetto in arrivo.

Gemelli

Sette giorni interessanti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa si rivela mediamente maliziosa, con i partner pronti a mettere in pratica molte fantasie tenute a lungo segrete. In ambito professionale, invece, è necessario risolvere un problema di comunicazione con i colleghi e i superiori.

Cancro

Un oroscopo mediamente avvincente, quello offerto dagli astri ai nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa migliora con una più intensa intesa fra i partner, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. In ambito lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di porsi nuovi obiettivi.

Leone

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La vita di coppia appare abbastanza rilassata, con i partner che potranno approfittare anche di qualche momento di passione in più. In ufficio, nel mentre, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non appare particolarmente romantica, tuttavia i partner riusciranno a instaurare una buona intesa reciproca. In ambito professionale, invece, bisogna evitare di dimostrarsi troppo critici nei confronti di colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo all'insegna della pazienza, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa rimane ancora abbastanza romantica, ma viene meno quello slancio passionale che ha caratterizzato le ultime settimane. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisogna prestare particolare attenzione agli investimenti.

Scorpione

Settimana molto ricca, quella offerta dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera relazionale si rinnova con un'inedita passione, che porterà i partner a sperimentare nuove e maliziose fantasie. In miglioramento anche la vita professionale, con entrare importanti all'orizzonte.

Sagittario

Sette giorni di alti e bassi, ma senza eccessive preoccupazioni, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non si rivela particolarmente intensa, con i partner forse distratti da altre questioni quotidiane. In ufficio, nel frattempo, si rischia di provare noia per le solite routine.

Capricorno

Un oroscopo di rinnovamento, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa offre una maggiore intesa fisica fra i partner, anche se potrebbe mancare quello slancio romantico in più. Sul fronte lavorativo, invece, un progetto in stallo verrà finalmente sbloccato.

Acquario

Settimana un po' noiosa, ma senza grandi preoccupazioni, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia non offre una grande passione, tuttavia i partner potranno approfittare di fugaci momenti di romanticismo. In ambito lavorativo, nel frattempo, è meglio evitare di rispondere alle provocazioni di alcuni colleghi.

Pesci

Sette giorni promettenti, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa non appare eccessivamente scoppiettante, con i partner forse annoiati dalle solite routine relazionali. Più interessante è invece l'ambito lavorativo, dove si avvista all'orizzonte una promozione oppure un premio in denaro.