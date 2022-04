Oroscopo settimana dal 25 aprile all'1 maggio 2022

Ariete

Un oroscopo abbastanza rilassante, quello promesso dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete, seppur con qualche piccolo ostacolo da superare. La vita amorosa sembra avvantaggiare soprattutto i single, pronti a lanciarsi in simpatiche conquiste, ma anche le coppie potranno godere di momenti di relax. Sul lavoro, inizierà una nuova fase.

Toro

Sette giorni interessanti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia offre un buon romanticismo, che permetterà ai partner di risolvere alcuni battibecchi recenti. In ambito professionale, invece, potrebbero arrivare novità sul fronte dei contratti.

Gemelli

Settimana tranquilla, ma forse non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa si rivela leggera e molto gradevole, ma con il partne bisogna ancora superare piccole incomprensioni. Sul fronte professionale, nel frattempo, arrivano buone gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo di ripresa, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si rivela romantica e propositiva, ma non mancheranno anche dei piccoli battibecchi fra i partner. In ufficio, nel mentre, è giunto il momento di recuperare dei compiti dimenticati da tempo e ormai in scadenza.

Leone

Sette giorni di alti e bassi, quelli promessi dagli astri ai nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso si caratterizza per una media capacità di comunicazione, ma i partner dovranno impegnarsi maggiormente sul romanticismo. In ambito professionale, invece, meglio puntare sulla creatività.

Vergine

Settimana interessante, quella garantita dalle stelle ai nati nel segno della Vergine. La vita amorosa regala un buon romanticismo e una media sintonia fra i partner. Sul fronte professionale, invece, un eccesso di pignoleria potrebbe portare a contrasti con colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo, tuttavia i partner sapranno comunque ritagliarsi dei momenti di gratificante passione. In ufficio, nel mentre, sarà necessario prestare più attenzione alle scadenze in arrivo.

Scorpione

Settimana intrigante, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia è molto maliziosa, ma non mancheranno nemmeno dei momenti più romantici. Sul fronte professionale, nel frattempo, meglio non dimostrarsi troppo aggressivi verso colleghi e collaboratori.

Sagittario

Sette giorni abbastanza modesti, ma con qualche piccola sorpresa, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non appare particolarmente romantica, ma vi sarà spazio per qualche momento di passione, soprattutto per i single in cerca di conquiste. In ufficio, invece, meglio rimanere lontani dalle polemiche altrui.

Capricorno

Un oroscopo interessante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa non appare eccessivamente romantica, tuttavia i partner potranno contare su buone capacità di comunicazione. In ambito professionale, nel frattempo, è utile incominciare a pensare a un nuovo progetto.

Acquario

Sette giorni tranquilli, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia non offre grande romanticismo, in compenso la passione potrebbe risultare più maliziosa del solito. In ufficio, nel mentre, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana ancora entusiasmante, quella promessa dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa garantisce un ottimo romanticismo e grande comprensione, per dei partner mai così legati. In ambito professionale, invece, è meglio fidarsi del proprio istinto.