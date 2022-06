Oroscopo settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2022

Ariete

Un oroscopo decisamente interessante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa continua a essere dominata da una grande grinta, che si manifesterà soprattutto sul versante più passionale del rapporto. In ufficio, nel frattempo, migliora la comunicazione con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni tranquilli, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia non offre un enorme romanticismo, tuttavia i partner saranno in grado di trovare un loro equilibrio. In ambito lavorativo, invece, serve recuperare qualche progetto rimasto in sospeso.

Gemelli

Una settimana all'insegna delle emozioni, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si caratterizza per un grande romanticismo, che permetterà ai partner di pensare in grande al loro rapporto. In ufficio, nel mentre, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La sfera di coppia non risulta particolarmente romantica, mentre per i single potrebbe essere difficile lanciarsi nella conquista. In ambito professionale, invece, si registrano piccoli miglioramenti.

Leone

Sette giorni promettenti, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia offre una buona intesa fra i partner, forse troppo sbilanciata sul versante più fisico del rapporto. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, partono finalmente alcuni importanti progetti.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella offerta dai pianeti ai nei nel segno della Vergine. L'ambito amoroso non si caratterizza per un grande romanticismo, tuttavia i partner potranno di certo approfittare di una buona comunicazione. Periodo più noioso in ufficio, tuttavia senza grandi preoccupazioni.

Bilancia

Un oroscopo non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia appare poco grintosa, tuttavia ritorna un blando romanticismo e una migliore intimità fra i partner. Sul fronte professionale, invece, meglio recuperare qualche progetto rimasto in sospeso.

Scorpione

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa offre una buona malizia, che coinvolgerà sia le coppie consolidate che i single alla ricerca di avventure estive. In ambito professionale, nel frattempo, potrebbero arrivare novità in tema di compensi e stipendi.

Sagittario

Settimana priva di grandi preoccupazioni, quella prevista dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia si rivela molto provocante e passionale, ma il romanticismo potrebbe risultare latitante. In ufficio, invece, migliora la comunicazione con colleghi e superiori.

Capricorno

Un oroscopo ancora un po' complesso, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso non si caratterizza per una forte intesa fra i partner, forse distratti dai mille impegni quotidiani. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, meglio non sollevare questioni con il proprio team.

Acquario

Sette giorni sereni, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela decisamente passionale, non solo all'interno dei rapporti già stabili, ma anche e soprattutto per i single in cerca di avventure. In ambito professionale sono invece in arrivo piacevoli novità.

Pesci

Settimana tranquilla, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa regala una buona intesa fra i partner, forse solo lievemente meno romantica rispetto al solito. Sul fronte professionale, nel frattempo, spazio a una grande creatività.