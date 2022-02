Oroscopo settimana dal 28 febbraio al 6 marzo 2022

Ariete

Un oroscopo ancora di alti e bassi, quello proposto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia potrebbe garantire degli slanci passionali fra i partner, ma potrebbe mancare un più profondo romanticismo. In ufficio, meglio non prendere decisioni dettate dall'istinto.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa regala ancora momenti di vivace romanticismo, anche se non mancheranno delle piccole discussioni. In ambito lavorativo, invece, è arrivato il momento di occuparsi di questioni più creative.

Gemelli

Settimana un po' noiosa, ma priva di grandi preoccupazioni, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non regala un grande romanticismo, ma i partner sapranno comunque approfittare di alcuni momenti di passione. Sul fronte professionale, nel frattempo, potrebbero arrivare novità.

Cancro

Un oroscopo di resistenza, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. Le energie all'interno della coppia sono ancora un po' confuse, senza un grande romanticismo né un desiderio più passionale. In ufficio è invece possibile migliorare la propria posizione, evitando però di dimostrarsi troppo aggressivi.

Leone

Sette giorni mediamente tranquilli, senza enormi scossoni, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo, tuttavia i single potrebbero essere avvantaggiati nella ricerca di una fugace conquista. Sul lavoro, meglio non lanciarsi in discussioni.

Vergine

Settimana un po' stanca, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia offre ancora momenti di romanticismo, ma i partner devono impegnarsi maggiormente nel dialogo. In ambito professionale, nel mentre, bisogna avere molta pazienza: fra qualche settimana inizieranno ad arrivare importanti soddisfazioni.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa non offre momenti particolarmente romantici, ai partner verrà ancora richiesta grande pazienza. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero giungere novità in merito a contratti e stipendi.

Scorpione

Una settimana all'insegna della passione, quella offerta dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia si rivela maliziosa, per i partner vi sarà la possibilità di realizzare delle fantasia a lungo tenute nascoste. In ufficio, tuttavia, bisognerà evitare aggressività nei confronti di colleghi e superiori.

Sagittario

Sette giorni senza grandi intoppi, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non è particolarmente romantica, ma i partner potranno comunque approfittare di un buon dialogo. In ambito professionale, invece, spazio a una rinnovata creatività.

Capricorno

Un oroscopo ancora vincente, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso è ancora grintoso e passionale, con i partner che non dimenticheranno però dei momenti più romantici. Sul fronte lavorativo, invece, sono gli ultimi giorni per stringere un importante accordo.

Aquario

Sette giorni un po' rallentati, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia non appare eccessivamente romantica, poiché gli innamorati sembrano distratti da altre questioni di vita. In ufficio, nel mentre, è giunto il momento di recuperare alcuni compiti rimasti in sospeso.

Pesci

Settimana rilassante, quella regalata dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa è passionale, romantica e innovativa: i partner potrebbero quindi decidere di fare un passo importante per la coppia. Sul fronte lavorativo, invece, potrebbero arrivare delle gratificazioni economiche.