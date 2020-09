Oroscopo settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2020

Ariete

Un oroscopo all'insegna delle passioni, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. Le coppie consolidate potranno approfittare di un buon romanticismo, mentre i single si lanceranno nella maliziosa conquista. Qualche freno in più sul lavoro, dove sarà necessario dimostrare grande pazienza.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per il Toro. La vita di coppia non offre grandi sprazzi per la sperimentazione, anche poiché i partner potrebbero faticare nel dialogo. Più interessante la vita in ufficio, con piccole gratificazioni anche a livello economico.

Gemelli

Settimana promettente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso offrirà una buona dose di romanticismo, a cui si affiancherà anche un inedito impeto passionale. Meno ricca la vita lavorativa, forse noiosa e poco creativa.

Cancro

Un oroscopo all'insegna dell'autocontrollo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia richiede grande attenzione al dialogo, per evitare battibecchi per questioni futili con la persona amata. Migliore l'ambito professionale, dove potrebbero giungere conferme in fatto di stipendi.

Leone

Altra settimana dedicata al romanticismo, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso offre grande intimità ai partner, sia a livello mentale che sul fronte fisico del rapporto. In ufficio, però, bisognerà prestare maggiore attenzione alla comunicazione.

Vergine

Sette giorni abbastanza rallentati, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia potrebbe apparire più noiosa rispetto al solito, tuttavia i partner potranno approfittare di una buona capacità di comunicazione. Sul lavoro, nel mentre, sarà necessario evitare le discussioni con colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso si caratterizza per una grande energia fra i partner, ma potrebbe mancare quel pizzico di malizia in più. Sul fronte professionale, non è il momento migliore per avanzare pretese o richiedere aumenti.

Scorpione

Piccoli miglioramenti all'orizzonte, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa potrà approfittare di grandi doti comunicative, che permetteranno ai partner di superare un battibecco recente. In ufficio, nel frattempo, ci si potrà lanciare in progetti particolarmente creativi.

Sagittario

Sette giorni mediamente stabili, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa si rivela molto famelica, con i partner pronti a concedersi momenti di intensa intimità. In ambito professionale, invece, sarà necessario prestare attenzione alla comunicazione con colleghi e amici.

Capricorno

Settimana priva di turbamenti, quella in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia regala una buona capacità comunicativa ai partner, pronti così a rafforzare le fondamenta del loro rapporto. In ufficio, nel frattempo, delle nuove entrate potrebbero rivoluzionare un progetto.

Acquario

Un oroscopo intrigante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso appare ancora poco romantico, tuttavia i single potranno approfittare di un rinnovato desiderio di passione, anche per una notte sola. Sul fronte lavorativo, invece, spazio a una maggiore creatività.

Pesci

Sette giorni rilassati, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non promette fuochi d'artificio, tuttavia sarà possibile superare qualche incomprensione recente con il partner. Sul lavoro, nel frattempo, potrebbero invece giungere delle piccole gratificazioni economiche.